Cel mai lung meci al anului, în WTA, s-a jucat la Roma: inclusiv Djokovic și Nadal ar fi surprinși de durata partidei

Anhelina Kalinina (47 WTA) a învins numărul 15 mondial, Beatriz Haddad Maia, în trei seturi, scor 6-7 (2), 7-6 (8), 6-3, la capătul celui mai lung meci al anului, jucat până acum în circuitul WTA.

Sportiva ucraineană a rezistat nu mai puțin de trei ore și patruzeci și unu de minute în lupta aprigă cu adversara mai bine clasată, reușind inclusiv să recupereze deficitul unui set și al unui dezavantaj de 5-4, în tiebreak-ul setului secund.

3 hours and 41 minutes ????

An incredible match by both players but it's Anhelina Kalinina who prevails in the end.#IBI23 pic.twitter.com/vkGheYExjC