Câți bani va primi Haaland la Manchester City. Numai salariul pe o singură zi este o avere!

Manchester City l-a achiziționat pe Erling Haaland (21 de ani) de la Borussia Dortmund, mutarea urmând să fie oficializată în următoarele zile, iar norvegianul va câștiga o avere la clubul din Premier League.

Haaland va semna un contract pe cinci sezoane cu City, cu un salariu săptămânal de 360.000 de euro, adică 51.430 de euro pe zi!

Salariul net al norvegianului din următorii cinci ani va fi de 93,8 milioane de euro, la care se pot adăuga alte 7 milioane ca bonusuri, în funcție de performanțele lui Haaland, mai exact dacă va deveni golgheterul Premier League sau dacă va câștiga titlul de campion.

Transferul a fost confirmat de fostul internațional norvegian Jan Aage Fjortoft, un apropiat al familiei Haaland.

Finally a decision is done.

Erling Haaland will play for Manchester City next season.

Team Haaland told Real Madrid and Bayern Munich last week about their decision.

Last couple of weeks it has been all about contract-details