A primit wildcard si ar putea juca cu Simona Halep in primul tur la Australian Open | Cine este adversara de evitat la tragerea la sorti 

Maria Sharapova s-ar putea duela cu Simona Halep in primele tururi la Australian Open 2020.

Maria Sharapova a primit un wildcard din partea organizatorilor Openului Australian si va fi una dintre cele 128 de jucatoare prezente pe tabloul principal al primului turneu de mare slem in anul 2020.

"Ne vedem la Australian Open 2020!", au scris oficialii AO pe Twitter, primind mai apoi un raspuns de multumire din partea rusoaicei.

Sharapova, debut cu infrangere in sezonul 2020



Maria Sharapova a jucat primul meci oficial in acest an in cadrul turneului WTA International de la Brisbane. Jucatoarea din Rusia a fost invinsa de Jennifer Brady, scor 6-3, 1-6, 6-7 chiar in primul tur. "M-am luptat cu un virus de cateva saptamani incoace si am ajuns chiar si in spital alaltaieri, deci nu a fost deloc distractiv," a spus Sharapova la conferinta de presa de dupa meciul cu Brady.

Cvintupla castigatoare de Grand Slam, Maria Sharapova nu se va afla printre capii de serie si se va duela cu una dintre favorite inca din primele tururi la Melbourne. Printre favorite se vor numara Ashleigh Barty, Karolina Pliskova si Simona Halep.