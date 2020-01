CADERE IREALA pentru Maria Sharapova | Ce loc va ocupa in clasamentul WTA incepand de saptamana viitoare

Din articol Maria Sharapova, de pe locul 145 WTA pana pe 366

Maria Sharapova se va situa in afara top 350 WTA incepand de luni, 27 ianuarie.

Maria Sharapova a fost eliminata inca din turul inaugural la Australian Open 2020. Rusoaica a cedat in fata croatei Donna Vekic scor 3-6, 4-6. Scorul setului secund a fost o surpriza, in conditiile in care cvintupla campioana de Slam a condus cu 4-1.

In urma acestui esec, Maria Sharapova nu se va putea mandri cu pozitia ocupata in clasamentul WTA, unde va cadea pana pe locul 366.

Infrangerea cu Vekic contureaza o serie de trei infrangeri consecutive pentru Sharapova in primele tururi la turneele de mare slem.

"Nu stiu daca voi mai juca in Australia vreodata. Am fost norocoasa sa pot veni aici si le multumesc lui Craig (n.r. directorul turneului) si echipei pentru ca mi s-a permis sa iau parte la acest eveniment. Mi-e greu sa spun ce se va intampla peste 12 luni," a declarat Maria Sharapova dupa meci, lasand de inteles ca ia in calcul retragerea din tenisul profesionist.