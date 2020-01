DECIZIA FINALA a organizatorilor a fost luata | A cata favorita este Simona Halep la turneul WTA International de la Adelaide

Simona Halep va fi a doua favorita la castigarea turneului WTA International de la Adelaide. Organizatorii au considerat-o pe Ashleigh Barty, numar 1 WTA ca principal cap de serie la aceasta competitie, urmata in top de Simona Halep, Petra Kvitova, Kiki Bertens si Johanna Konta.

"Ma bucur sa fiu din nou in Adelaide," a scris Simona Halep pe Instagram, care inaintea inceperii primului turneu va juca o partida amicala alaturi de Angelique Kerber. Meciul demonstrativ va avea loc in data de 12 ianuarie.

Reunited in Adelaide ????

Feels great to be back in this special place ????????@AdelaideTennis pic.twitter.com/6fqvYAMY6O