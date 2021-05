A incercat sa manipuleze judecatorul si risca sa fie pedepsita pe viata: Dayana Yastremska (32 WTA) si-a pus fostul iubit la inaintare, dupa ce a fost prinsa dopata 

Dayana Yastremska risca sa isi incheie prematur cariera in tenis, dupa ce ar fi incercat sa manipuleze rezultatul procesului cu ITF.

Una dintre jucatoarele cu cea mai importanta ascensiune in sezonul 2020, Dayana Yastremska (21 de ani, 32 WTA) nu a jucat niciun meci oficial in acest sezon, iar viitorul carierei sale este in pericol, dupa ce a incercat sa musamalizeze cauzele unui test anti-doping incheiat cu rezultat pozitiv.

Mai exact, fostul iubit al Dayanei Yastremska a afirmat pentru publicatia germana Spiegel ca tatal jucatoarei din Ucraina i-ar fi cerut sa-si asume vina pentru rezultatul pozitiv al testului anti-doping; acesta ar fi fost rugat sa afirme in tribunal ca substanta ar fi ajuns in corpul Dayanei prin transmitere sexuala. Potrivit cercetarilor facute de Jannik Schneider, jurnalist Spiegel, Dayana Yastremska insasi s-ar fi aparat in procesul cu Federatia Internationala de Tenis jucand cartea transmiterii sexuale.

Potrivit unui cercetator in dopaj, urina ar fi fost singura metoda prin care aceasta substanta - mesterolona - putea fi detectata, prin urmare nu putea fi manipulata sau transmisa prin contact sexual. Decizia finala a procesului va fi aflata in cursul lunii mai; pe langa infractiunea anti-doping, pentru care ar putea sa stea departe de terenurile de tenis timp de 2 ani, Dayanei Yastremska i s-ar putea adauga alti ani de pedeapsa, pentru ca ar fi incercat sa manipuleze rezultatul comisiei juridice.

In ciuda a faptului ca s-a prezentat in tribunal impotriva ITF (Federatiei Internationale de Tenis) si de doua ori la CAS (Curtea de Arbitraj Sportiv), Dayanei nu i-a fost ridicat ordinul de suspendare din circuit, iar in cazul in care se va demonstra ca a mintit cu privire la modul in care a ajuns sa se testeze pozitiv la controlul anti-doping, jucatoarea ucraineana ar putea fi pedepsita cu ani buni de luarea dreptului de a activa in tenisul profesionist.

La inceputul acestui an, Agentia Mondiala Anti-Doping (WADA) a analizat o proba de urina apartinandu-i sportivei din Ucraina si au gasit ca aceasta ar contine mesterolona, substanta interzisa pentru ca face parte din lista agentilor anabolici plasati in afara legilor sportului mondial. In baza articolului 2.1, Agentia Mondiala Anti-Doping a declarat ca Dayana Yastremska a incalcat regula anti-dopaj, in consecinta fiind suspendata temporar incepand cu data de 7 ianuarie.

Dayana Yastremska's ex says the father asked him to take the blame for her positive test. How? Transmission via sex! Malice or truth?According to our information, Yastremska actually argued that way in the first ITF hearing. My first research @derspiegelhttps://t.co/dWes8G3UPh — Jannik Schneider (@schnejan) May 14, 2021