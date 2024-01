Dayana Yastremska (23 de ani) va reveni în top 30 WTA după încheierea Australian Open 2024, indiferent de rezultatul pe care îl va obține în faza semifinalelor.

După ce s-a asigurat de prima calificare într-un penultim act competițional într-o întrecere majoră, sportiva ucraineană a transmis - în văzul întregii lumi - un mesaj de încurajare pentru soldații înrolați în rezistență și pentru toate persoanele implicate în conservarea integrității teritoriale a țării vecine.

Născută în Odesa, Dayana Yastremska a fugit de război în România, alături de sora sa, Ivanna

„Sunt mândră de oamenii care luptă acasă pentru Ucraina,” a scris Dayana Yastremska, pe camera de luat vederi, după ce a învins-o pe Linda Noskova, scor 6-3, 6-4, în sferturile de finală ale Grand Slam-ului de la Melbourne.

Joi, 25 ianuarie, Dayana Yastremska se va duela cu Qinwen Zheng (15 WTA), pentru un loc în finala turneului de la antipozi. Zheng este prima chinezoaică ajunsă în semifinalele Openului Australian, de la Na Li încoace.

Yastremska și experiența începutului războiului ruso-ucrainean

Povestind despre plecarea de acasă pentru Tennis Channel, Dayana Yastremska a dezvăluit că se teme pentru siguranța părinților săi, rămași acasă, la Odesa.

„Părinții mei sunt acasă, la Odesa. E foarte greu, e înfricoșător. Trebuie să stea fie în parcare, fie în subteran. Nu petrec prea mult timp în apartament, care e situat la etajul 12.

Încerc să mențin legătura cu ei. Nu vorbim prea mult, dar atunci când au internet și nu se află în parcare, vorbim. Sper că mi-au urmărit meciul,” a declarat Dayana Yastremska.

„Ne-am trezit foarte devreme, din cauza bombardamentelor și a rachetelor. Am alergat în bucătărie și am întrebat: 'ce se întâmplă?'

Tatăl meu mi-a spus că războiul a început. Nu am putut să cred asta. E un coșmar? E pe bune?

Au închis zona aeriană, nu am putut să plecăm cu avionul. Am vrut să plecăm cu mașina, dar au închis drumuri și anumite vămi. Era și foarte periculos să pleci cu mașina, pentru că bombardau peste tot.

Când am mers, în prima dimineață, cu sora mea până la magazin, am auzit o bombă explodând, iar sunetul a fost nebunesc. A fost foarte înfricoșător.

În seara zilei de 24 februarie, tatăl meu a luat decizia ca mama mea, sora mea și cu mine să plecăm cu mașina ca să trecem granița în România. A fost mare coada la vamă și am trecut granița pe jos. În ultimul minut, mama s-a decis să stea alături de tata, iar eu am plecat din țară doar cu sora mea.

E un gând dificil, să te gândești când ai putea să-i vezi următoarea dată pe părinții tăi. Tatăl meu mi-a spus: 'Dayana, acum ai responsabilitatea surorii tale mai tinere. Ai responsabilitatea de a-ți construi viitorul, pentru că nu știi cum va decurge războiul. Trebuie să rămâneți apropiate, să vă susțineți.'

„Ucrainenii sunt eroi. Le mulțumesc!”

Poate că a glumit când a spus cuvintele astea, dar acum înțeleg ce mi-a spus, că războiul meu personal a început. E dureros să treci granița și să te uiți în urmă, văzându-ți părinții de partea opusă a râului.

Am ajuns la București, am dormit câteva ore la hotel, după care am zburat înspre Lyon. Turneul de acolo a fost foarte dificil, dar am primit multe mesaje de susținere. Nu mă așteptam.

Nu am jucat doar pentru mine, ci am jucat pentru țara mea, ca să arăt că lupt sub steagul Ucrainei.



Ucrainenii sunt eroi. Le mulțumesc, pentru că prin ce trec ei și în spatele poveștii lor se află oameni care își doresc pacea,” a adăugat sportiva din Ucraina, fost număr 21 WTA.

Ce a spus Dayana Yastremska despre România, la Transylvania Open 2022

„Îmi place Cluj-Napoca și îmi place România, pentru că prima dată când am lăsat Ucraina în urmă, am trecut granița spre România, în data de 25 februarie.

Când am ajuns în România, am fost întâmpinați cu multă mâncare, băutură, oamenii au fost foarte ospitalieri. Am găsit un sprijin imens, și simțeam cum oamenii empatizează cu sora mea și cu mine.

Nu doresc nimănui să simtă vreodată cum e să treci prin așa ceva. Vă doresc tot ce e mai bun, să aveți pace. Îmi place să fiu aici, în România, e foarte asemănătoare Ucrainei,” a spus Dayana Yastremska, într-o intervenție acordată în timpul Transylvania Open.

