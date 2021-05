Are sau nu Simona Halep sanse de a participa la Roland Garros in acest an? Ce spun doctorii despre starea campioanei en-titre de la Wimbledon

Simona Halep se afla intr-o lupta contra timpului in incercarea sa de a fi apta de joc pentru Roland Garros (30 mai - 13 iunie).

Prezenta Simonei Halep la Roland Garros este incerta dupa accidentarea stranie suferita de numarul 3 WTA in primul meci pe care l-a jucat la Roma, impotriva Angeliquei Kerber. La scorul de 6-1, 3-3, Halep s-a intins dupa o minge servita de sportiva din Germania, dar aparent si-a rupt un muschi al gambei stangi in aceasta incercare de a returna mingea, piciorul ramanand imobil, iar Halep, incapabila in a pasi pe el.

La doua zile de la intamplarea nefericita, Simona Halep si-a incheiat investigatiile medicale in Italia si a anuntat pe Twitter ca a suferit o ruptura musculara mica, adaugand ca va sosi cat de curand in Romania, unde va incepe, de saptamana viitoare, procesul de recuperare.

"Dupa un RMN efectuat la Roma pot sa confirm ca am o mica ruptura in partea superioara a gambei stangi. Voi zbura azi acasa si imi voi incepe recuperarea in piscina si in sala de forta, incepand de luni. Raman optimista si voi face tot posibilul pentru a-mi grabi revenirea pe teren. Va multumesc din nou pentru sprijin, ne vedem in curand!" a fost mesajul transmis de Simona Halep vineri, 14 mai pe Twitter.

Parerile doctorilor specialisti sunt rezervate cu privire la sansele Simonei Halep de a fi apta de joc la finalul lunii, cand este programat startul Grand Slam-ului de la Paris (30 mai - 13 iunie), dar fanii campioanei en-titre de la Wimbledon au cateva motive de speranta.

"Leziunile mici, sub 0.8 centimetri, se refac cel mai repede, in 5-7 zile. Leziunea de gradul II se reface in 9-10 zile," a dezvaluit medicul Adrian Motoaca intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor, lasand de inteles ca Simona inca beneficiaza de sanse teoretice de a putea lua parte la turneul pe care l-a castigat atat in proba de junioare, cat si la senioare, in 2018.

In acest sezon, Simona Halep a jucat 15 meciuri oficiale, din care a castigat 11. Cel mai bun rezultat obtinut ramane sfertul de finala bifat la Australian Open.