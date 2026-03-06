Echipa antrenată de Ianis Zicu a pierdut în deplasare cu Csikszereda, scor 0-1, iar constănțenii intră în play-out cu moralul serios afectat.

Unicul gol al partidei de la Miercurea Ciuc a fost marcat de Marton Eppel, în minutul 71, cu o lovitură de cap după centrarea lui Lorand Paszka.

Gazdele au ratat și un penalty în prima repriză. Paszka a executat, însă portarul Rafael Munteanu a apărat șutul în minutul 35.

Ianis Zicu, dat pe spate de Rafael Munteanu: „Talent incredibil”

După meci, Ianis Zicu a criticat evoluția ofensivă a echipei sale, care a trimis un singur șut pe poarta adversă. În același timp, antrenorul Farului a avut cuvinte de laudă pentru tânărul portar Rafael Munteanu.

„Nu vreau să dau vina pe absențe. Nu ai cum să câștigi când ai un șut pe poartă. Important este să facem în timpul jocului ce trebuie și să dăm mai mult cu toții. În momentul acesta jucătorii trebuie să fie înaintea lui Rafa, chiar dacă are un talent incredibil. Are evoluții bune pentru un portar debutant în prima ligă”, a spus Zicu.

Portarul Farului este unul dintre cei mai promițători jucători ai clubului. Născut pe 1 martie 2006, Rafael Munteanu a împlinit recent 20 de ani și este internațional U21.

În acest sezon, goalkeeperul a bifat opt meciuri pentru Farul, patru în campionat și patru în Cupa României. În Superliga a primit cinci goluri, iar în Cupă a încasat doar unul și a reușit trei meciuri fără gol primit.

Înalt de 1,85 metri, Munteanu este produs al academiei Farul. În trecut a fost împrumutat la CSA Steaua și Câmpulung Muscel, iar în vara lui 2025 a revenit la clubul constănțean.