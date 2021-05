Simona Halep spera sa fie apta pentru Olimpiada: "Sunt mici sansele sa particip la Roland Garros. Accidentarea imi complica total sezonul, nu pot sa ma misc, nu pot sa fac nimic!"

Simona Halep este foarte rezervata cu privire la posibilitatea de a participa in acest an la Roland Garros.

In ciuda a ceea ce a fost, probabil, cea mai tumultoasa serie de evenimente vreodata intamplate in cariera sa de jucatoare profesionista de tenis, Simona Halep s-a aratat senina la intoarcerea in tara si a fost deschisa la toate intrebarile puse de jurnalistii care au asteptat-o la Aeroportul International 'Henri Coanda.'

Intai de toate, Simona Halep a explicat ce s-a intamplat, mai exact, in momentul accidentarii propriu-zise: "Nu am simtit absolut nimic inainte. Stateam la retur, am facut o mica saritura sa ma pregatesc si atunci am simtit o durere foarte mare," a relatat numarul 3 WTA.

Revenita la Bucuresti, campioana en-titre de la Wimbledon a lasat de inteles ca decizia finala cu privire la participarea la Roland Garros nu a fost inca luata, afirmand in acelasi timp ca sunt sanse mici sa faca deplasarea la Paris. "Inca nu s-a decis, dar sunt mici sansele ca eu sa particip la Roland Garros. Bineinteles, e o dezamagire foarte mare, dar mai am cativa ani in fata. Eu mereu sper si cred ca totul e posibil, dar de data aceasta nu ma voi grabi, pentru ca este o accidentare foarte periculoasa si nu vreau sa stau luni de zile cu aceasta problema. Bine ca s-a intamplat acum si nu s-a intamplat pe la 25 de ani, pentru ca este o accidentare destul de grava. Sper sa se mai intample doar peste 10 ani, daca voi mai juca," a adaugat Simona Halep.

Spre deosebire de reactia de moment, in care Simona Halep a intrebat fizioterapeutul cum si-a putut rupe muschiul, avand in vedere ca 'nu a facut nimic', cu sensul ca nu l-a fortat intr-un mod atipic, jucatoarea din Romania a declarat ca este acum impacata cu situatia dificila prin care trece: "Accidentarea asta imi complica total sezonul, pentru ca nu pot sa joc, nu pot sa ma misc, nu pot sa fac nimic. Va fi o perioada destul de dificila, dar moral sunt bine, o iau ca atare si accept ceea ce mi s-a intamplat. Dupa 10 ani in care joc saptamana de saptamana la cel mai inalt nivel, probabil ca si uzura si-a spus cuvantul, dar nu pot sa spun ca m-am simtit obosita, chiar imi revenisem dupa Madrid si ma simteam bine, atat din punct de vedere fizic, cat si cu privire la jocul meu," a intarit Simona Halep.

"Mereu ma recuperez in tara. Am incredere in medicii pe care-i am; e cel mai bine sa fii acasa in momentele astea," a fost concluzia Simonei Halep.

