Cati bani si cate puncte WTA ar putea pierde Simona Halep din cauza rupturii musculare suferite la Roma 

Simona Halep ar putea pierde sute de mii de euro daca accidentarea suferita la Roma va aduce dupa sine o perioada lunga de recuperare.

Ghinionul de a suferi o ruptura musculara in primul meci pe care l-a jucat la Roma nu a venit neinsotit pentru Simona Halep. Pe langa incapacitatea de a continua meciul si, implicit, turneul, actuala ocupanta a locului 3 in clasamentul WTA are sanse mici de a se recupera la timp pentru a participa la Roland Garros si ar putea bifa o premiera negativa in cariera sa: ar fi prima absenta de la un turneu de mare slem cauzata de o accidentare.

Dincolo de durerile fizice si alambicatul proces de vindecare necesar dupa o ruptura musculara, Simona Halep ar pierde sansa unor premii financiare substantiale, oferite la French Open in acest an. Pentru simpla prezenta pe tabloul principal, jucatoarea nascuta la Constanta ar fi incasat 60,000 de euro, iar o singura victorie i-ar fi adus un cec in valoare de 84,000 de euro.

In cazul in care ar fi fost sanatoasa si ar fi castigat trofeul in acest an la Roland Garros, Simona Halep ar fi incasat un premiu total de 1,600,000 euro.

Cat despre pozitia ei in clasamentul WTA, Simona Halep va avea de suferit si la acest capitol, in cazul in care nu va putea participa la Roland Garros, unde are 240 de puncte de aparat, ca rezultat al optimii de finala in care s-a calificat in 2020.

Cele 900 de puncte pe care Simona Halep le avea de aparat la Roma, din postura de campioana en-titre ii vor fi scazute in septembrie, informeaza Tenisinfo, insa este probabil ca pana in toamna Simona Halep sa piarda teren la varful ierarhiei mondiale, atat timp cat se va afla in imposibilitatea de a juca. Pentru a iesi din top 10 WTA, in care se afla de peste 7 ani, Simona Halep ar trebui sa piarda, raportat la situatia actuala, 2380 de puncte.

Such sad turn of events. Simona stopped playing mid-game grabbing her calf and looked in extreme pain. She was forced to retire because of it. Really hope it isn't anything very serious. pic.twitter.com/9E1KtOYWtq — ????????WTA Romania???????? (@WTARomania) May 12, 2021