BREAKING NEWS | "E destul de grav!" Halep a venit sustinuta in carja la Bucuresti! Imaginile momentului: cat va lipsi din tenis

Roland Garros 2021 e vis interzis pentru Simona!

Accidentarea suferita la gamba nu-i va permite lui Halep sa se recupereze in timp util pentru turneul de grand slam de la Paris.

Simona a revenit la Bucuresti de la Roma sustinandu-se intr-o carja. Medicii i-au recomandat doua zile de pauza totala. Simona va lipsi de pe teren aproximativ o luna.

Cele mai importante declaratii date de Halp la revenirea in Romania:

"Am o mica ruptura la gamba, trebuie sa fac o pauza destul de mare. Dupa ce se retrage hematomul trebuie sa mai fac o investigatie. 3-4-5 saptamani lipsesc, cam asa. E destul de grav. Nu ma asteptam, dar merg inainte, ce sa fac? Nu am simtit nimic inainte. Am incredere in medicii pe care-i am, fac recuperarea in tara.

Moral, sunt bine. O iau ca atare, accept ce mi s-a intamplat. Obiectivul e sa fiu bine pana la Jocurile Olimpice. Sunt sanse mici sa particip la Paris. Mai am destul timp in fata. Imi doresc sa revin mai puternica, asa a fost de fiecare data. Trebuie sa stau doua zile ca sa se aseze totul acolo. Dupa 10 ani la cel mai intalt nivel, cred ca si uzura si-a spus cuvantul. Se intampla, dar e prima data pentru mine.

Am primit mesaje de la oameni draguti, le multumesc pe aceasta cale. Am simtit si tristetea lor, dar le multumesc pentru ca sunt alaturi de mine. Eu mereu sper, cred ca totul e posibil, dar nu ma voi grabi. E o accidentare periculoasa si nu vreau sa stau luni de zile dupa aia. Medicii mi-au spus ca o sa fie bine si ca o sa ma recuperez.

Momentan, sunt mai impotante Jocurile Olimpice. E o perioada scurta pana atunci. E foarte important sa iau o medalie olimpica".