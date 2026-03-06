FOTO Puștiul de 16 ani care a semnat cu trupa lui Răzvan Lucescu: „S-a remarcat în fața tuturor!”

Puștiul de 16 ani care a semnat cu trupa lui Răzvan Lucescu: „S-a remarcat în fața tuturor!” Fotbal extern
PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, i-a oferi un contract la profesioniști unui puști de doar 16 ani, originar din Xanthi.

PAOK SalonicGreciaRazvan Lucescu
Conducerea lui PAOK Salonic continuă să investească masiv în propria bază de jucători, anunță presa din Grecia. Clubul a oficializat o nouă decizie strategică pentru consolidarea lotului pe termen mediu și lung, acordându-i încredere unui fotbalist aflat la început de drum.

Mijlocaș cu profil internațional

Noul pariu al grupării elene este Ioannis Dorival Neto Ferraz, un jucător care evoluează în linia mediană. Acesta s-a născut la Xanthi, orașul de care se leagă o altă etapă din cariera lui Răzvan Lucescu, și deține dublă cetățenie, greacă și braziliană. Tânărul și-a pus semnătura pe un angajament valabil până în anul 2028.

„PAOK a anunțat că a semnat un contract profesionist cu un jucător de 16 ani. Este vorba despre Ioannis Dorival Neto Ferraz. Are cetățenie greacă și braziliană. S-a născut în Xanthi și joacă la mijlocul terenului. A semnat un contract valabil până în 2028. S-a remarcat în fața tuturor celor care l-au urmărit de aproape. De acum va intra și sub lupa lui Lucescu”, au scris cei de la Sportime.

