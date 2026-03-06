Conducerea lui PAOK Salonic continuă să investească masiv în propria bază de jucători, anunță presa din Grecia. Clubul a oficializat o nouă decizie strategică pentru consolidarea lotului pe termen mediu și lung, acordându-i încredere unui fotbalist aflat la început de drum.

Mijlocaș cu profil internațional

Noul pariu al grupării elene este Ioannis Dorival Neto Ferraz, un jucător care evoluează în linia mediană. Acesta s-a născut la Xanthi, orașul de care se leagă o altă etapă din cariera lui Răzvan Lucescu, și deține dublă cetățenie, greacă și braziliană. Tânărul și-a pus semnătura pe un angajament valabil până în anul 2028.