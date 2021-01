Sta degeaba in carantina! Numarul 29 WTA, Dayana Yastremska, INTERZISA la Australian Open din cauza dopajului: ucraineanca poate ataca decizia la Curtea de Arbitraj Sportiv 

Sansele Dayanei Yastremska (20 de ani, 29 WTA) de a participa la Australian Open sunt tot mai mici. Declarata pozitiva la un test anti-doping efectuat de WADA, Yastremska este suspendata temporar pentru o perioada nedeterminata in circuitele ITF si WTA.

Agentia Anti-Doping a Federatiei Internationale de Tenis a decis sa nu dea curs cererii jucatoarei din Ucraina de a ridica suspendarea. Decizia poate fi atacata la Curtea de Arbitraj Sportiv, Agentia Mondiala Anti-Doping (WADA) si la Centrul National Anti-Doping al Ucrainei.

Dayana Yastremska's appeal to lift her provisional doping ban has been denied. She cannot compete at the Australian Open even though she flew there last week.

The decision is subject to appeal.