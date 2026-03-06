Confruntarea disputată vineri a fost decisă de reușita lui Marton Eppel din minutul 71. Formația din Miercurea Ciuc ar fi putut prelua conducerea încă din prima repriză, dar Lorand Paszka a ratat o lovitură de la 11 metri în minutul 35. Prin obținerea acestor trei puncte, gazdele au ajuns la cota 32 în clasament, ocupând poziția a 12-a.

Schimbări tactice și lupta pentru supraviețuire

Robert Ilyes, în vârstă de 52 de ani, a explicat la finalul meciului că echipa sa arată o siguranță mai mare în apărare, aspect lucrat intens în pauza competițională. Totodată, tehnicianul anticipează o a doua parte a campionatului marcată de un joc pragmatic din partea tuturor competitoarelor.

„Chiar este o seară fericită pentru noi. Cu cele trei puncte ne-am distanțat în clasament (n.r. de zona retrogradării). Trebuie să recunoaștem că avem încredere mai mare în noi. Suntem pe un drum bun. Am avut niște probleme pe faza defensivă. Conducerea m-a înțeles și a adus jucători pe stilul meu, pe profilul echipei. Și în cantonamentul din Antalya am lucrat mai mult pe faza defensivă. Le-am explicat jucătorilor că urmează un război total (n.r. în play-out), din toate punctele de vedere. Toate echipele vor juca să nu piardă. Nicio echipă nu va juca fotbal spectaculos. FCSB cred că va câștiga 60, 70, 80% din meciurile din play-out. Noi o să ne batem pentru evitarea locurilor retrogradabile”, a transmis Ilyes la finalul partidei.