BREAKING NEWS! Anunt de ultima ora facut de Simona Halep! Ce se intampla cu ea dupa ce a iesit accidentata in meciul cu Kerber

La doua zile de la retragerea ingrijoratoare din meciul cu Angelique Kerber, Simona Halep a publicat primul update referitor la gravitatea accidentarii sale. Numarul 3 WTA a confirmat primul diagnostic, de ruptura musculara, dar le transmite fanilor sai ca este increzatoare in sansele unei recuperari rapide.

In perioada urmatoare, Simona Halep va avea nevoie sa urmeze un proces de recuperare care va presupune diverse exercitii in apa, dar si in sala de forta.

"Dupa un RMN efectuat la Roma pot sa confirm ca am o mica ruptura in partea superioara a gambei stangi. Voi zbura azi acasa si imi voi incepe recuperarea in piscina si in sala de forta, incepand de luni. Raman optimista si voi face tot posibilul pentru a-mi grabi revenirea pe teren. Va multumesc din nou pentru sprijin, ne vedem in curand!" a fost mesajul transmis de Simona Halep vineri, 14 mai pe Twitter.

In momentul de fata este neclar daca Simona Halep mai are sanse reale de a participa la editia 2021 a competitiei de la Roland Garros, dar imaginea publicata pe retelele sociale, care o surprinde pe Simona Halep tinand o carja in mana si fiind bandajata pe intreaga gamba a piciorului stang continua sa provoace ingrijorare in randul sustinatorilor sai.

Hi guys! After an MRI here in Rome I can confirm that I have small tear high up in the left calf. I will fly home today and begin recovery in the pool and gym on Monday. I'm staying positive and will do everything I can to speed up my return. Thanks again and see you soon ???? pic.twitter.com/JWMbphI1qu