Victorie cu EMOTII pentru Boloni! Panathinaikos, salvata de VAR de doua ori in meciul pe care l-a incheiat in 10 oameni! VIDEO cu rezumatul partidei cu Smyrnis

Ladislau Boloni a castigat cu emotii meciul din a 15-a etapa a campionatului din Grecia.

Panathinaikos a castigat cu scorul de 1-0 in fata celor de la Apollon Smyrnis, prin golul marcat in minutul 20 de Ioannidis. Antrenorul roman a avut mari emotii in repriza secunda, echipa lui fiind in inferioritate numerica din minutul 51. Zagaritis a fost eliminat dupa ce a incasat al doilea cartonas galben.

Victoria a fost decisa si cu sprijinul arbitrajului video. Panathinaikos ar fi putut pierde meciul in doua randuri, in minutul 28, cand Smyrnis a primit un penalty, pe care arbitrul l-a anulat dupa ce a revazut faza, si in minutul 77, cand gazdele au avut un gol anulat pentru offside.

In urma acestei victorii, Panathinaikos a acumulat 22 de puncte si a ajuns pe locul 5 in clasamentul din Grecia. Echipa lui Boloni este la 13 puncte de liderul campionatului, Olympiacos, care are si doua meciuri mai putin disputate.

Rezumatul partidei Apollon Smyrnis 0-1 Panathinaikos: