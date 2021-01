"Laszlo mai moale, Boloni..." Mironica are un comentariu DUR dupa afirmatiile facute de Boloni: "Nu poate sa se dezbare de ce au sadit comunistii in mintea lui!"

Avem un fotbal populat de persoane cu un discurs imbacsit, cu mentalitati incremenite in comunism.

Nu intamplator acest sport, acest fenomen aflat in continua ascensiune in lumea civilizata, la noi este in cadere libera ca performanta si ca priza la public.

Zilnic auzim tot felul de aberații din partea marilor noastre repere, ba ca Rangers e cea mai buna echipa din Europa, ba ca Octavian Popescu e un fenomen precum Messi și Ronaldo, ba ca Dennis Man e cel mai bun fotbalist roman al anului, ba ca Universitatea Craiova va fi un Athletic Bilbao.

Laszlo Boloni ne este prezentat ca un personaj altfel in fotbalul nostru. Un personaj cu o longevitate in fotbalul occidental fara egal printre romani. Deci un om care a invatat sa gandeasca modern, sa aiba o viziune europeana, evoluat in comparatie cu toti provincialii astia prafuiti din Romania.

Cand colo, il descoperim intr-un interviu oferit pentru Gazeta Sporturilor ca fiind la fel de intepenit in mentalul comunist ca si vechii lui colegi de cazarma de la Steaua. Boloni spune in acel interviu ca Gigi Becali este marele vinovat pentru ce i s-a intamplat Stelei, aceasta scindare nebuna care a dus la pierderea celui mai mare brand din istoria fotbalului nostru. Asadar cel mai de succes patron din istoria fotbalului romanesc, cel care n-a lasat sa moara cea mai mare echipa, cand vedem ca tot fotbalul nostru a murit, cu Universitatea Craiova, Rapid, ASA Tg Mures, Corvinul, Otelul, Farul, toate, toate, cand vedem ca Dinamo e tinuta in viata la aparate, Gigi Becali e “marele vinovat” in cea mai occidentala minte din fotbalul nostru.

Ipocrizia, dubla masura sunt atribute si pentru Boloni ca pentru mai toti colegii lui din generatia de aur a Stelei. Boloni spune ca actualul sau angajator, patronul lui Panathinaikos, merita Premiul Nobel pentru cum a salvat un mare brand al Greciei intr-un moment critic. Dar ca, din pacate, acest patron al lui Panathinaikos nu poate veni la meciuri din cauza suporterilor.

Ei bine, un patron din Romania cu un parcurs similar cu al celui din Grecia, salvator al unei mari echipe si intrat in conflict cu o factiune a suporterilor, e “vinovat de ruptura” in universul stelist. Dar angajatorul lui Boloni, repet, cu o poveste similara, merita Premiul Nobel. Sublim model de gandire din partea lui Boloni.

Nici macar Boloni, dupa zeci de ani de capitalism, nu poate sa se dezbare de ce au sadit comunistii in mentalitatea lui. In loc sa salute trecerea clubului sau de suflet de la modelul sovietic de cazarma la unul capitalist, el spune ca patronul care a facut din Steaua cel mai de succes club din era democratica este vinovat.

Boloni il acuza pe Becali de lipsa de diplomatie desi eu am vazut ofiterimea romana, in frunte cu fabulosul Talpan, stand in loji la meciurile echipei lui Becali, la fripturi si caldurica, nu precum plebeii, in tribune, batuti de vant si ninsori. Si pana la urma, toti patronii la care a lucrat Boloni in Occident isi conduc cluburile discretionar. De exemplu, daca n-au fost multumiti de Boloni, l-au dat afara imediat, n-a mai contat niciun contract, nimic.

Am fost la Monte Carlo la o tragere la sorti pentru cupele europene. Boloni era antrenor la Monaco, a fost prezent la receptia data de Printul Albert de Monaco cu ocazia acelui eveniment. Era acolo toata floarea cea vestita a fotbalului european. Si doar Steaua din Romania, club aflat atunci in Champions League.

Se calificase sub conducerea “vinovatului de ruptura” si dupa un triumf superb in fata lui Standard Liege, echipa la care Boloni va fi foarte mandru sa ajunga ulterior antrenor. Cum ar fi fost ca Boloni sa vada printre toti acei oameni de acolo si niste ofiteri in uniforma de parada reprezantand clubul unei armate? Nu ar fi aratat ca niste dictatori sud-americani sau africani asa cum s-a intamplat cu Ilie Nastase cand a aparut ca la un bal mascat la Wimbledon, in uniforma de parada a armatei romane? In ce tara europeana in care a lucrat Boloni, Belgia, Franta, Portugalia, Grecia, a vazut el ca armata acelei tari detinea cea mai tare echipa, cel mai tare stadion?

Lui Boloni ii place sa traiasca in Europa cea normala, dar sa dea lectii despre cum cei de acasa sa ramana in universul sovietic in care armata romana ii facea lui un cabinet stomatologic pentru a se transfera de la cazarma din Targu Mures la cea din Bucuresti.