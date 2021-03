Prima REACTIE a lui Stanciu dupa ce a DISTRUS-O pe Rangers! Ce a spus despre golul GENIAL pe care l-a inscris 

Slavia Praga s-a calificat in sferturile de finala Europa League, dupa 3-1 la general cu Rangers.

Nicolae Stanciu a fost din nou protagonistul serii in Europa League, dupa ce a reusit o noua bijuterie de gol in poarta scotienilor. Dupa ce a inscris impotriva lui Rangers in meciul tur, cu un gol superb din afara careului, Stanciu a lovit din nou,

Mijlocasul roman a inscris din nou din lovitura libera, cu o executie de exceptie, reusind al doilea gol din lovitura libera in patru zile.

Stanciu a vorbit despre decizia de ultim-moment luata atunci cand a executat lovitura libera.

"M-am razgandit in ultimul moment. Antrenorii mi-au sugerat sa sutez catre coltul lung, pentru ca in ultimul meci poate vazusem ca trasesem dincolo. Dar l-am simtit plasat pe portar mai spre celalalt colt si am batut normal, peste zid. Oricum, il respect mult pe McGregor si o respect si pe Rangers", a spus Stanciu dupa meci.

Jucatorul pe care Mirel Radoi l-a convocat la nationala a ajuns astfel la 7 reusite in ultimele 5 meciuri jucate pentru Slavia Praga.