Reacția lui Ovidiu Burcă la aproape șase luni de la incidentul cu Vali Lazăr: "Față de mizeria aia, mă felicit"

Tehnicianul formației din Ștefan cel Mare a vorbit despre performanța reușită în acest sezon, mărturisind că partida retur, de la Mioveni, îl va urmări o bună perioadă.

"A fost un meci foarte greu pentru mine, mă va urmări foarte multă vreme. Multă adrenalină, abia a doua zi, după 24 de ore, am putut să fac analiza meciului.

Dar meciul ăsta a fost cumva cum a fost întreg sezonul nostru, un carusel de emoţii. Scorul acela (n.r. 6-1) nu şi l-a putut imagina nimeni.

A trebuit să inventez lucruri, aşa a apărut şi poziţia aia a lui Ghezali ca al doilea vârf. Aspectul cel mai important cred că este faptul că nu am rămas în niciun moment blocaţi", a spus tehnicianul, potrivit Orange Sport.

Reacția lui Ovidiu Burcă la gestul făcut de Vali Lazăr



La aproape șase luni de la momentul în care fostul jucător al "câinilor roșii" a aruncat două perechi de chiloți spre banca lui Dinamo, Ovidiu Burcă a avut o reacție sinceră.

"Mă felicit că am avut o reacţie extrem de calmă. Sunt oltean, noi suntem mai aprigi. Acum aş fi avut o cu totul altă reacţie.

Dar faptul că am rămas calm şi detaşat faţă de mizeria aia, mă felicit că am putut sta deoparte. Am făcut şi progrese în acest sens", a mărturisit acesta.