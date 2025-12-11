Așa arată echipa de start de la FCSB pentru meciul cu Feyenoord! Surprizele din apărare

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 22:00, FCSB o întâlnește pe Arena Națională pe Feyenoord Rotterdam în grupa unică din Europa League.
Roș-albaștrii se află pe locul 31 în clasamentul fazei ligii din Europa League și au doar 3 puncte după 5 partide.
Nici Feyenoord nu o duce prea bine: se află pe locul 30 în clasamentul din EL, la egalitate de puncte cu FCSB.
Cum arată echipele de start din FCSB - Feyenoord
FCSB are probleme mari de lot pentru această partidă din Eruopa League, dar a reușit să adune mai mult de 14 jucători în lot, așa cum anunțat Mihai Stoica înaintea meciului cu olandezii.
Marile surprize din echipa de start a roș-albaștrilor vin din apărare, acolo unde Pantea și Lixandru au fost preferați în fața lui Crețu și Graovac sau Chiricheș.
Echipele de start din FCSB - Feyenoord:
- FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic - Șut, Alhassan - Cisotti, Fl. Tănase, Oct. Popescu - Thiam
Rezerve: Udrea, Zima, Crețu, Graovac, Edjouma, Toma, Politic, Chiricheș
Antrenor: Elias Charalambous
- Feyenoord: Wellenreuther - Lotomba, Ahmedhodzic, Plug, Smal – Timber, Targhalline, Valente - Hadj Moussa, Tengstedt, Sauer
Rezerve: Biljow, Bossin, Ueda, Larin, Goncalo Borges, Bos, Diarra, Sliti, Slory, Kraaijeveld
Antrenor: Robin Van Persie