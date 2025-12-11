Așa arată echipa de start de la FCSB pentru meciul cu Feyenoord! Surprizele din apărare

Așa arată echipa de start de la FCSB pentru meciul cu Feyenoord! Surprizele din apărare Superliga
Partida din Europa League dintre FCSB și Feyenoord Roterdam, LIVE TEXT pe Sport.ro.

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 22:00, FCSB o întâlnește pe Arena Națională pe Feyenoord Rotterdam în grupa unică din Europa League.

Roș-albaștrii se află pe locul 31 în clasamentul fazei ligii din Europa League și au doar 3 puncte după 5 partide.

Nici Feyenoord nu o duce prea bine: se află pe locul 30 în clasamentul din EL, la egalitate de puncte cu FCSB.

Cum arată echipele de start din FCSB - Feyenoord

FCSB are probleme mari de lot pentru această partidă din Eruopa League, dar a reușit să adune mai mult de 14 jucători în lot, așa cum anunțat Mihai Stoica înaintea meciului cu olandezii.

Marile surprize din echipa de start a roș-albaștrilor vin din apărare, acolo unde Pantea și Lixandru au fost preferați în fața lui Crețu și Graovac sau Chiricheș.

Echipele de start din FCSB - Feyenoord:

  • FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic - Șut, Alhassan - Cisotti, Fl. Tănase, Oct. Popescu - Thiam

Rezerve: Udrea, Zima, Crețu, Graovac, Edjouma, Toma, Politic, Chiricheș

Antrenor: Elias Charalambous

  • Feyenoord: Wellenreuther - Lotomba, Ahmedhodzic, Plug, Smal – Timber, Targhalline, Valente - Hadj Moussa, Tengstedt, Sauer

Rezerve: Biljow, Bossin, Ueda, Larin, Goncalo Borges, Bos, Diarra, Sliti, Slory, Kraaijeveld

Antrenor: Robin Van Persie

