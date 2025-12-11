Albion Rrahmani (25 de ani) a deschis scorul în minutul 50 al partidei Universitatea Craiova - Sparta Praga. Atacantul kosovar a punctat cu o execuție sigură din interiorul careului „leilor”.
Albion Rrahmani, obișnuit să marcheze împotriva oltenilor
Nu este pentru prima dată când Albion Rrahmani punctează împotriva oltenilor. Fostul golgheter al Rapidului a marcat primele sale două goluri în Superligă, într-un succes spectaculos al giuleștenilor (5-3), tot pe „Ion Oblemenco”, însă împotriva formației patronate de Adrian Mititelu, FCU Craiova.
Rrahmani a mai înscris împotriva celor de la FCU Craiova, în București de această dată, într-o victorie cu 4-3 din returul sezonului regular al ediției 2023-2024. Kosovarul nu mai reușise până acum să marcheze împotriva Universității Craiova, deși o întâlnise de trei ori în tricoul alb-vișiniu.
Echipele de start în Universitatea Craiova - Sparta Praga
- Universitatea Craiova: Isenko - Romanchuk, Rus, Badelj - Mogoș, Al. Crețu, Anzor, Teles - Cicâldău - Etim, Baiaram
- Rezerve: Lung Jr., L. Popescu, Fl. Ștefan, Al Hamlawi, Houri, Stevanovic, Băsceanu, Matei, Muntean, Nsimba
- Antrenor: Filipe Coelho
- Sparta Praga: Vindahl - Sevinsky, Sorensen, Vydra - Preciado, Mannsverk, Kairinen, Rynes - Mercado, Rrahmani, Haraslin
- Rezerve: Surovcik, Suchomel, Kaderabek, Eneme, Kuchta, Birmancevic, Sailek, Panak, Milla, Zeleny, Kuol, Penxa
- Antrenor: Brian Priske