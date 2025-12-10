Olanda ne-a răzbunat! Asta pot spune iubitorii handbalului din România, după ce s-a întâmplat, în această seară, la Rotterdam. Adică, în sala în care unguroaicele ne-au bătut cu 34-29, rezultat care a echivalat cu eliminarea noastră de la Mondiale, după Main Round.

Naționala Ungariei, în schimb, prin victoria în fața tricolorelor, și-a asigurat locul pe tabloul sferturilor. Aici însă, marșul triumfător al unguroaicelor s-a încheiat, în această seară. Pentru că gazda Olanda a defilat în fața lor: 14-9 la pauză, 28-23 scor final!

Prin acest succes, avem trei echipe pe tabloul semifinalelor, după cum se poate vedea mai jos:

*12 decembrie (Rotterdam): Olanda – Norvegia

*12 decembrie (Rotterdam): Germania – Danemarca / Franța

La turneul final, meciul pentru bronz și finala sunt programate pentru duminică, 14 decembrie. Prima partidă se va juca de la ora 15:30, ora României, în timp ce finala va avea loc de la ora 18:30.

