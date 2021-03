Manea si Sumudica stiu cine ar putea aduce echilibrul la Rapid! Propunerea de presedinte: "Are imnul echipei ca ton de apel la telefon"

Rapid e aproape sa piarda playofful de promovare pentru Liga 1, iar fanii si-au pierdut rabdarea cu fotbalistii si conducerea clubului.

Fiul legendei Rapidului si fost presedinte al echipei, Florin Manea, e de parere ca echipa ar avea numai de castigat daca ar reusi sa-l convinga pe fostul portar al echipei, Dani Coman, sa revina in Giulesti.

"Dani Coman e rapidist. Cand ii suna telefonul, ii suna imnul Rapidului. A avut o problema cu galeria, dar s-a trecut peste. El are experienta. Pe Daniel Niculae nu poti sa-l compari cu Dani Coman. Niculae abia se apuca de meserie. La Rapid nu ma duc in conditiile in care nu mi se da puterea de a lucra, verificat. Cu clauze intermediare de performanta, pe puncte. Numai asa se poate face treaba la Rapid", a spus Florin Manea, pentru ProSport.

Un alt rapidisti declarat, Marius Sumudica, e convins ca eventuala aducere a lui Dani Coman ar insemna un mare plus pentru tot ce inseamna Rapid.

"Sa va dau un exemplu de un Rapidist de ce poate sa faca la o echipa: Dani Coman. Daca ii spun sa mergem maine impreuna la Rapid, maine mergem. Vorba vine. Ca presedinte e smecher, este bun rau de tot! Cum este Sumudica antrenor, asa este Dani Coman conducator. Are sange in el, nu da inapoi niciodata, mie astia imi plac. Cand domnul Niculae a fost privat de libertate, Marius Sumudica si Dani Coman au condus clubul Astra", a spus Sumudica, la emisiunea Parfum Visiniu.

Rapid se afla pe locul 11 in Liga 2, cu 27 de puncte, la doua lungimi de Universitatea Cluj, ocupanta locului 6. Giulestenii vor juca meciul decisiv pentru calificarea in play-off, duminica, impotriva celor de la Dunarea Calarasi. Fara o victorie Rapid nu mai poate spera sa ajunga in primele 6.