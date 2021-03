Presa din Spania a facut ANUNTUL! Cum ar putea Ronaldo sa revina la Real Madrid si sa SCAPE de plata taxelor

In ultimul timp s-a vehiculat din ce in ce mai mult despre posibilitatea revenirii lui Ronaldo la Madrid, iar jurnalistii spanioli aduc noi informatii.

Jurnalistii de la Marca, cotidian aproapiat de Real Madrid, au discutat cu Toni Roca, directorul firmei de avocatura Himnus Football Lawyers, care sustine ca Ronaldo a plecat din Spania din cauza taxelor. Avocatul spaniol dezvaluie si o inginerie financiara prin care portughezul ar putea scapa de plata a 20 de milioane de euro in taxe in cazul revenirii la Madrid.

"Ronaldo beneficiaza de un regim special in Italia din punct de vedere al taxelor. El nu s-a dus din intamplare acolo, este campionatul de top in care fotbalistii platesc cele mai putin taxe. Ronaldo castiga undeva la 40 de milioane de euro pe sezon si plateste 225.000 de euro catre stat. Pentru acesti bani, Ronaldo ar plati de 100 de ori mai mult in Spania! Daca Ronaldo ar semna cu Real Madrid pentru un singur an, nu ar fi considerat rezident si ar plati taxe in valoare de 19% din venituri, astfel ca ar salva in jur de 20 de milioane de euro. Daca va sta mai mult de un an, taxele se vor multiplica", a spus Toni Roca, citat de Marca.

Chiar daca pare imposibila in acest moment, readucerea lui Ronaldo nu este atat de improbabila pentru Zinedine Zidane, care a declarat ca orice se poate intampla la finalul sezonului. Portughezul este in continuare cel mai bun jucator din Serie A si a contribuit la peste 40 la suta din golurile echipei, reusind sa marcheze de 23 de ori si sa ofere 2 pase decisive, in 23 de meciuri in campionatul italian.