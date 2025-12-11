GALERIE FOTO Ce bombă! „Bijuteria” prin care Universitatea Craiova a egalat-o pe Sparta Praga

Ce bombă! „Bijuteria" prin care Universitatea Craiova a egalat-o pe Sparta Praga
Universitatea Craiova joacă împotriva lui Sparta Praga într-un meci din Conference League.

Universitatea CriovaSparta PragaConference League
Universitatea Craiova se dulează cu Sparta Praga pe stadionul ”Ion Oblemenco” din Bănie. Confruntarea este redată în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

  • Meciul contează pentru etapa cu numărul cinci din faza principală a competiției UEFA Europa Conference League!

Ce bombă! Bijuteria prin care Universitatea Craiova a egalat-o pe Sparta Praga

La momentul redactării articolului scorul este 2-1 pentru Sparta Praga, după ce oltenii egalaseră cu o „bijuterie” reușită în minutul 79 de Steven Nsimba.

Atacantul l-a executat pe portarul advers cu șut în forță de la mare distanta și a egalat scorul pentru moment, dar golul lui Rynes i-a readus în avantaj pe oaspeți.

Echipele de start din Universitatea Craiova - Sparta Praga:

  • Universitatea Craiova: Isenko - Romanchuk, Rus, Badelj - Mogoș, Al. Crețu, Anzor, Teles - Cicâldău - Etim, Baiaram

Rezerve: Lung Jr., L. Popescu, Fl. Ștefan, Al Hamlawi, Houri, Stevanovic, Băsceanu, Matei, Muntean, Nsimba

Antrenor: Filipe Coelho

  • Sparta Praga: Vindahl - Sevinsky, Sorensen, Vydra - Preciado, Mannsverk, Kairinen, Rynes - Mercado, Rrahmani, Haraslin

Rezerve: Surovcik, Suchomel, Kaderabek, Eneme, Kuchta, Birmancevic, Sailek, Panak, Milla, Zeleny, Kuol, Penxa

Antrenor: Brian Priske

