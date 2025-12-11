Universitatea Craiova se dulează cu Sparta Praga pe stadionul ”Ion Oblemenco” din Bănie. Confruntarea este redată în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.
- Meciul contează pentru etapa cu numărul cinci din faza principală a competiției UEFA Europa Conference League!
Ce bombă! Bijuteria prin care Universitatea Craiova a egalat-o pe Sparta Praga
La momentul redactării articolului scorul este 2-1 pentru Sparta Praga, după ce oltenii egalaseră cu o „bijuterie” reușită în minutul 79 de Steven Nsimba.
Atacantul l-a executat pe portarul advers cu șut în forță de la mare distanta și a egalat scorul pentru moment, dar golul lui Rynes i-a readus în avantaj pe oaspeți.