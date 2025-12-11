Universitatea Craiova se dulează cu Sparta Praga pe stadionul ”Ion Oblemenco” din Bănie. Confruntarea este redată în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Meciul contează pentru etapa cu numărul cinci din faza principală a competiției UEFA Europa Conference League!

Ce bombă! Bijuteria prin care Universitatea Craiova a egalat-o pe Sparta Praga

La momentul redactării articolului scorul este 2-1 pentru Sparta Praga, după ce oltenii egalaseră cu o „bijuterie” reușită în minutul 79 de Steven Nsimba.

Atacantul l-a executat pe portarul advers cu șut în forță de la mare distanta și a egalat scorul pentru moment, dar golul lui Rynes i-a readus în avantaj pe oaspeți.

