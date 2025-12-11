Fotbalul a devenit o industrie, iar România a pierdut demult contactul cu lumea bună a acestui sport.

Faptul că nicio echipă românească n-a mai trecut de preliminariile Champions League de 12 ani spune totul despre prăpastia care există, în acest moment, între noi și cei care prind un loc, la „masa bogaților“. Printre consecințele acestei situații e și sărăcia în care se zbat cluburile noastre. Care trăiesc din „mărunțișuri“ și „resturi“, în timp ce sumele cu adevărat mari circulă în Champions League. Mai ales în noul format, cel cu grupa extinsă de 36.

Arsenal, aproape 80 de milioane de euro pentru șase victorii

Champions League, ediția 2025-2026, are un buget de premii de… 2,4 miliarde de euro! În fotbalul nostru, avem conducători, jucători și antrenori care, în mod cert, nici nu pot scrie o asemenea sumă pe hârtie.

În Occident, în schimb, coloșii continentului devin și mai mari, de la un an la altul, punând mâna pe niște sume inimaginabile pentru noi. Platforma Football Meets Data tocmai a actualizat clasamentul banilor din Champions League, la finalul etapei a 6-a. Ierarhia de mai jos vorbește de la sine:

1. Arsenal – 79,5 milioane de euro

2. Real Madrid – 70 de milioane de euro

3. Barcelona, Atalanta – 60 de milioane de euro

5. Marseille – 50 de milioane de euro

S-a ajuns la aceste sume prin bonusurile acordate de UEFA pentru accederea în grupă (18,6 milioane de euro de echipă) la care se adaugă alte sume imense. De pildă, fiecare victorie valorează 2,1 milioane de euro, în timp ce remiza aduce suma de 750,000 de euro.

În ultimele două etape, Arsenal a încasat peste 14 milioane de euro datorită rezultatelor sale, în Champions League:

*4,2 milioane de euro pentru victoriile cu Bayern Munchen și Club Brugge.

*Bonus de 8 milioane de euro pentru că și-a asigurat un loc în Top 9, în clasament.

*Bonus de 2 milioane de euro pentru că și-a asigurat cel puțin prezența, în play-off, din postura de cap de serie.

De remarcat că Arsenal e singura echipă din Champions League, în acest sezon, care are victorii pe linie: 6 din 6 până acum!

