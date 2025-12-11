Cehii au deschis scorul prin Rrahmani, în minutul 50, însă oltenii au reușit să restabilească egalitatea în minutul 79 prin Nsimba.

Bucurie uriașă în Cehia după golul marcat de Sparta Praga în minutul 89

Presa din Cehia a reacționat la scurt timp după reușita lui Steven Nsimba.

Cehii au descries reușita lui Nsimba drept ”un șut fantastic de la distanță, ca un trăsnet”.

”Universitatea Craiova tocmai a marcat! Echipa gazdă nu a reușit să marcheze timp de o jumătate de oră în repriza a doua, dar acum Nsimba, după pasa lui Badelj pe lângă Eneme, scapă singur și egalează cu un șut fantastic de la distanță, ca un trăsnet, din senin. Fotbalistul congolez marchează al nouălea său gol oficial din acest sezon”, au scris jurnaliștii cehi.

Cu câteva minute înainte de final, Rynes a marcat pentru 2-1 și a declanșat ”fiesta” în Cehia: ”Bucurie uriașă în tabăra pragheză! În penultimul minut, Angelo Preciado a spulberat apărarea gazdelor cu o cursă pe partea dreaptă, iar pasa sa întoarsă a fost trimisă direct, fără preluare, de Rynes, în bară”.

