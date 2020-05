Un fost jucator al lui United atrage atentia in legatura cu transferul lui Ianis Hagi: "Cum poate Rangers plati 5 milioane?!" 

Michael Stewart, fost jucator al lui Manchester United si international scotian cere lamuriri in privinta transferului lui Ianis Hagi, dupa stirile aparute in presa internationala.

Conform presei scotiene si cea din Belgia, Rangers ar fi pregatita sa ii achite clauza de 5 milioane de lire lui Ianis Hagi, pentru a-l transfera.

Michael Stewart pune sub semnul intrebarii transferul, sustinand ca problemele financiare ale clubului nu ar putea permite o astfel de tranzactie.

"Vad informatii din presa conform carora Rangers este aproape sa plateasca 5 milioane de lire pentru transferul lui Ianis Hagi. Imi poate explica cineva cum clubul care a pierdut 11 milioane de lire, avea nevoie de 10 milioane de lire sa poata scoate la capat sezonul, iar apoi a lovit coronavirusul si a redus salariile poate fi relationat cu un transfer de 5 milioane de lire?", a scris Michael Stewart pe contul sau de Twitter.

I see some media reporting that Rangers are closing in on a £5m signing of Hagi. Can anyone explain how the club lost £11m, was needing £10m to see the season out, then Coronavirus hit and has deferred huge amounts in wages but can be linked with a £5m signing?