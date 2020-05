Transferul lui Ianis Hagi e pe cale sa se faca! Sevilla e de acord cu suma pe care o cere Genk in schimbul sau! Detalii de ultima ora despre o mutare URIASA

Sevilla este din ce in ce mai interesata de transferul lui Ianis Hagi. Dupa ce s-a scris ca gruparea andaluza vrea sa il ia pe Ianis, Genk i-a fixat pretul. Potrivit Rangers News, pretul cerut de campioana Scotiei se ridica la 4,5 milioane de euro, suma cu care Sevilla este de acord. Totusi, Sevilla trebuie sa astepte decizia celor de la Rangers, echipa care are prima optiune sa il transfere definitiv pe Ianis.

"Clubul andaluz e atras de varsta jucatorului si de pretul relativ mic, care ar fi in jurul a 4 milioane de lire sterline", scrie sursa citata.

Sevilla spy Ianis Hagi transfer opportunity as 'renewed interest' in Rangers star sparked by two key factorshttps://t.co/XrN1HG0IbE pic.twitter.com/Op19AmzKst