"Sunt gata sa sparga pusculita!" Unde va evolua Ianis Hagi din vara! Anuntul de ultima ora facut de presa din Belgia: "A esuat sa se impuna aici!"

Presa din Belgia scris despre situatia lui Ianis Hagi.

Ianis Hagi a fost imprumutat de Genk la Rangers in iarna acestui an si a avut evolutii foarte bune. Chiar si asa au fost multe discutii despre viitorul lui Ianis la clubul scotian. 5 milioane de euro trebuie sa achite Rangers pentru a-l transfera definitiv pe Ianis Hagi. In ultima vreme s-a scris si despre interesul celor de la Lazio si Sevilla pentru Ianis, insa belgienii sunt de parere ca fiul lui Gica Hagi va ramane la Rangers.

"Genk nu ia in calcule revenirea lui Ianis Jagi. Fiul lui Gheorghe Hagi a fost imprumutat la Rangers in iarna acestui an si este de asteptat sa ramana acolo. Ianis a esuat sa se impuna la Genk. Mijlocasul ofensiv de 21 de ani a fost imprumutat la Rangers in iarna, acolo unde a stralucit. Clubul scotian antrenat de Steven Gerrard vrea sa il pastreze pe roman si este gata sa sparga pusculita", scrie walfoot.be.