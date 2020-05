Genk i-a gasit inlocuitor lui Ianis Hagi! Tot un roman va veni sa scrie istorie in Belgia! Pe cine vor sa cumpere belgienii

Genk a pus ochii tot pe un roman dupa ce Ianis Hagi va fi cumparat definitiv de Rangers.

Gazzetta Dello Sport a anuntat ieri ca Ianis Hagi este la un pas sa fie vandut definitiv la Rangers, echipa care le va plati 5 milioane de euro celor de la Genk. Belgienii i-au gasit deja inlocuitor lui Ianis Hagi. Este vorba despre Vlad Dragomir (21 de ani), internationalul U21 de la Perugia.

Vlad Dragomir a impresionat in liga a doua din Italia la Perugia si ar putea face pasul spre un campionat mult mai puternic. Potrivit footnews.be, Genk urmareste indeaproape situatia lui Dragomir inca din luna ianuarie a acestui an si il poate transfera in perioada de mercato din vara.

Dragomir a jucat la Arsenal intre 2015 si 2018, insa nu a apucat sa debuteze la echipa mare. S-a antrenat de cateva ori alaturi de vedetele celor de la Arsenal si a fost pe banca de rezerve la un meci din Europa League. Pana sa se intrerupa fotbalul din cauza pandemiei de coronavirus, Vlad Dragomir a fost unul dintre cei mai buni fotbalisti de la Perugia. Sursa citata mai spune ca jucatorul crescut la Timisoara, mai este dorit si de echipe din Serie A precum Genoa, Sampdoria, Empoli si Cagliari.