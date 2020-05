Ianis Hagi este comparat cu tatal sau de jurnalistii britanici! "Are o calitate pe care Gheorghe Hagi i-a cizelat-o!"

Ianis Hagi este unul din cei mai buni fotbalisti romani la momentul actual si comparatiile cu tatal sau sunt inevitabile.

Ianis Hagi va fi cumparat de Rangers, club la care este imprumutat de la Genk. Scotienii vor activa clauza de 5 milioane de euro pentru a-l achizitiona definitiv pe mijlocasul roman.

Comparatiile cu Gica Hagi au aparut inca de cand Ianis evolua la juniori, dar acum jurnalistii britanici au doar cuvinte de lauda pentru jucator.

"Stilul sau de joc dezvaluie multe similitudini cu cel etalat de tatal sau, Gheorghe Hagi. E un fotbalist genial care loveste mingea cu ambele picioare, o calitate pe care tatal sau i-a cizelat-o inca de la inceputurile sale in fotbal.

Acest lucru a fost demonstrat intr-un meci cu St. Truidense, pe cand juca la Genk. A marcat din doua lovituri de la 11 metri. Una a fost transformata cu dreptul, iar cealalta a fost concretizata cu stangul in meciul care s-a incheiat 3-3. Tanarul Hagi a fost deja selectionat la toate categoriile de varsta in selectionatele Romaniei. Are un dribling fin si viziune de joc, dar e si un bun marcator.", au scris britanicii de la worldfootballindex.

Ianis Hagi a impresionat in tricoul lui Rangers, unde a inscris deja trei goluri de la debut, doua dintre ele in Europa League. Cota de piata a mijlocasului roman este de 4.5 milioane de euro, conform Transfermarkt.