Un castigator de Europa League va juca cu Man si Mihaila din sezonul viitor! Parma se intareste serios pentru a reveni in Serie A

Dupa aducerea lui Buffon, clubul italian a mai bifat un nou transfer important.

Parma este hotarata sa revina in sezonul viitor in Serie A. Kyle Krause a declarat in repetate randuri ca nu ii va lasa pe Man si Mihaila sa plece de la clubul italian. Finantatorul american a reusit sa ii readuca in Emilia-Romanga pe Buffon si Franco Vazquez.

Fotbalistul argentinian a venit gratis de la Sevilla. Cu gruparea de pe Ramon Sanchez-Pizjuan, mijlocasul ofensiv a castigat Europa League, in sezonul 2019-2020. Vazquez a revenit pentru a treia oara la Parma. In ianuarie 2012 a jucat doar 6 luni pentru echipa italiana, ca apoi sa fie imprumutat la Rayo Vallecano pentru un sezon. Al doilea mandat avea sa fie mai lung, intre 2013 si 2016, si sa se soldeze cu o plecare la Sevilla contra sumei de 17 milioane de euro.

Ajuns la 32 de ani, Franco Vasquez a semnat un contract valabil pana in 2023 cu Parma, cu optiune de prelungire pe inca un an.