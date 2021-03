FABULOS! Golul care il va face invidios chiar si pe Messi! Vazquez a inscris cu CALCAIUL in meciul cu Elche! VIDEO cu executia de exceptie a argentinianului

FC Sevilla a invins pe teren propriu pe Elche cu scorul de 2-0 intr-o restanta contand pentru etapa a doua din La Liga.

Echipa antrenata de Julen Lopetegui a deschis scorul in minutul 43 prin En Nesyri dupa o pasa a lui Suso. In minutul 89 argentinianul Franco Vazquez a stabilit scorul final cu un gol de exceptie.

Dupa o faza inceputa chiar de portarul Bono, mingea a ajuns in partea stanga la Oliver Torres care a centrat in mijlocul careului pentru Vazquez. Mijlocasul Sevillei, desi era cu spatele la poarta, a gasit repede solutia ideala si a trimis cu calcaiul surprinzandu-l pe portarul Badia care nu a mai putut interveni.

Cu aceasta victorie FC Sevilla ramane pe locul 4 in La Liga cu 54 de puncte dupa 27 de etape, 9 mai mult decat ocupanta locului 5 Real Sociedad si cu 3 mai putin decat Real Madrid care este pe 3.

Elche este in continuare in afara locurilor retrogradabile, insa are un singur punct peste Deportivo Alaves, echipa aflata pe locul 18, primul care duce in Segunda Division.