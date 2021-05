Parma e aproape sa aiba un nou antrenor! "Elevul" lui Guardiola vine sa-i invete fotbalul spectacol pe Man si Mihaila

Roberto D'Aversa s-a despartit de Parma dupa retrogradarea in Serie B.

Cu un nou inceput de drum, dupa cum anunta chiar patronul american al Parmei, Kyle Krause, formatia italiana e aproape sa-si aduca un nou antrenor, scolit si invatat de Guardiola la Manchester City. Concret, Enzo Maresca, fostul jucator italian de la Sevilla, printre altele, se afla in negocieri cu Parma pentru a deveni noul antrenor al echipei, dupa cum anunta Gianluca Di Marzio.

Retras din activitate in la inceputul lui 2017, italianul a fost antrenor secund la Ascoli, Sevilla si West Ham, iar din august 2020 a pregatit formatia de rezerve al lui Manchester City, unde in 28 de partide a avut o medie de 2,21 puncte pe meci, o performanta destul de buna avand in vedere lipsa de experienta.

Poate fi o miscare interesanta a managementului american de la Parma, in conditiile in care se doreste un suflu nou la echipa, cel putin din punct de vedere al partii administrative, iar tanarul tehnician poate sa vina cu acest lucru, plus entuziasmul de a lucra la formatie cu resurse financiare si cu dorinta de a progresa si a ajunge din nou o putere in Serie A.