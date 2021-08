Turcii îl contrazic pe Becali! Suma pe care Galatasaray susține că a plătit-o în schimbul lui Moruțan

Din articol Gigi Becali susține că spune adevărul și că va încasa 5.7 milioane

Gigi Becali a anunțat că va încasa 5.7 milioane pe Moruțan, însă turcii îl contrazic.

Potrivit unui comunicat emis de Galatasaray, turcii îi vor plăti lui Gigi Becali suma de 3.5 milioane de euro, cu 2.2 milioane de euro decât susține patronul vicecampioanei că va încasa.

„Galatasaray a ajuns la un acord cu Olimpiu Vasile Moruțan. În consecință, clubul nostru va plăti o taxa de transfer de 3,5 milioane de euro către vechiul club al fotbalistului, FCSB.

Plata taxei de transfer va fi efectuată în conformitate cu un plan de plată pe trei ani. A fost semnat un contract de 5 ani cu fotbalistul, începând din sezonul 2021-2022”, se arată în comunicatul emis de Galatasaray, potrivit fanatik.tr.

???? Galatasaray, Morutan için FCSB'ye 3 taksit halinde 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini KAP'a bildirdi. pic.twitter.com/4RQkH9ZsZ2 — Fanatik (@fanatikcomtr) August 25, 2021

Gigi Becali susține că spune adevărul și că va încasa 5.7 milioane

„Dar ce? Am zis vreo minciună? Tot ce e adevăr și ce e normal trebuie să știe lumea. Nu sunt confidențiale sumele. Cine face afaceri cu mine, știe de la început. Să fie la lumina zilei. Transparență 100%. Ce, furăm ceva de la cineva? Da, s-au supărat. Dar le-a spus Giovanni că eu așa sunt. Ei au zis că sunt la bursă. Eu le-am zis că nu mă interesează. Lor nu le convine, că e vorba de fair-play financiar, se supără și ceilalți: 'Cum adică, bă, Galatei îi dai voie și mie nu?". Am înțeles că Beșiktaș și ceilalți... cu fair-play-ul financiar. Galata e mai privilegiată în statul turc, e mai iubită și se supără ceilalți, că de ce are privilegii”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

