GALERIE FOTO | Primele imagini cu Moruțan în tricoul lui Galatasaray

Din articol 5.7 milioane de euro va încasa FCSB în schimbul lui Moruțan

Olimpiu Moruțan a fost prezentat oficial la Galatasaray!

Fostul fotbalist a fost a ajuns astăzi în Turcia și a semnat un contract valabil timp de cinci ani de zile.

Mijlocașul va încasa un salariu de aproximativ 1 milion de euro pe an, care, potrivit informațiilor din presa turcă, va fi compus din 600 de mii de euro venit fix + 400 de mii bonusuri de performanță.

???? Olimpiu Vasile Moruţan: "Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğim için çok mutluyum." pic.twitter.com/4vuSR64LSR — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 25, 2021

Moruțan: „Sper să am emoții constructive”

"Normal că o sa am emoții, e ceva normal, sper să am emoții constructive, o să mă motiveze foarte tare și sper să fac ce am făcut și la Steaua (n.r.: FCSB)!

Visam de mic sa joc la o echipă foarte mare. Am muncit pentru asta și sper că va fi foarte bine aici", a declarat Olimpiu Moruțan, la Digi Sport.

Gigi Becali a dezvăluit că turcii au plătit suma de 4.2 milioane de euro pentru trasferul lui Moruțan, la care se vor mai adăuga unele bonusuri de performanță în valaoare de 1.5 milioane de euro.

„Moruțan azi-noapte s-a întrerupt, au trimis un negociator, am negociat, ne-a spus Giovanni că mai au o ofertă, că îl dau cu 5 milioane de euro, când a auzit de 5.7 milioane de euro, ei credeau că îl dau cu cinci. Azi dimineață au mai trimis o ofertă. Au zis că respectăm contractul, sunt 5.7 milioane de euro bani siguri, 500 000 de euro dacă joacă 10 meciuri în cinci ani. Un milion jumate dacă se califică în Euroapa League sau Champions League în orice an.

Dacă se califică anul ăsta în Europa League luăm 500 000 de euro. Am pus niște clauze, le-au acceptat, prin care să iau banii 100%. 5.7 milioane vor fi bani siguri. O să plece, m-am înțeles de aseară, nu ați văzut că nu a mai jucat? Au zis să nu joace, bine, domnule nu joacă”, a declarat Gigi Becali la Ora Exactă în Sport, la PRO X.

