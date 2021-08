Prima reacție a lui Moruțan după ce a semnat cu Galatasaray 

Ioan Becali a fost alături de fotbalist la Istanbul.

Olimpiu Moruțan a semnat în această după-amiază un contract pe cinci ani cu Galatasaray Istanbul.

Intrat în direct la Digi Sport, fostul mijlocaș de la FCSB și-a exprimat speranța că va avea evoluții consistente în tricoul grupării turce.

Moruțan: "Sper să am emoții constructive"

"Normal că o sa am emoții, e ceva normal, sper să am emoții constructive, o să mă motiveze foarte tare și sper să fac ce am făcut și la Steaua (n.r.: FCSB)!

Visam de mic sa joc la o echipă foarte mare. Am muncit pentru asta și sper că va fi foarte bine aici", a declarat Olimpiu Moruțan, la Digi Sport.

Aflat la Istanbul cu internaționalul de tineret, Ioan Becali a vorbit despre un subiect sensibil, tricoul cu numărul 10, purtat în trecut la formația Cim Bom de legendarul Gică Hagi.

Ioan Becali, despre presiunea "numărului 10"

"E copil, dacă ia numărul 10 e vai de capul lui, trebuie să zburde, să simtă presiunea, să vadă ce diferență e între cum se antrena în țară și cum se antrenează aici. Mi-a zis președintele că dacă nu funcționează aștia doi, nu mai calcă picior de român pe acolo. I-am luat pe răspunderea mea”, a spus Giovanni Becali pentru Digi Sport.

- 5.7 milioane de euro este suma de transfer pe care FCSB o primește de la Galatasaray, iar salariul fotbalistului ar urma să se ridice la un milion de euro, cu tot cu bonsuri, după cum a dezvăluit chiar Gigi Becali.

