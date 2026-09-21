Soția fotbalistului de la FCSB a răbufnit la adresa suporterilor: ”Să vă fie rușine!”

Laurențiu Reghecampf și-a întregit răzbunarea față de Esperance Tunis!

Prima decizie a tunisienilor după ce românul a lăsat Esperance pentru FCSB

În martie 2025, această grupare l-a aruncat pe „Reghe“ ca pe o măsea stricată, deși românul pierduse doar două partide din 24 și câștigase Supercupa. Acum, i-a venit rândul lui Reghecampf să le dea arabilor o lovitură sub centură. Pentru că, după doar patru partide din acest al doilea mandat, „Reghe“ s-a hotărât să plece la FCSB! Ce-i drept, a luat această decizie, știind că scaunul său e șubred din cauza jocului neconvingător din acest debut de sezon.

Esperance e lider acum, dar antrenorul echipei devenise „sacul de box“ al criticilor, mai ales din cauza problemelor defensive. În patru partide, Esperance a încasat șase goluri.

Șeful lui Esperance către Reghecampf: „Zi-ne când pleci“

Presa din Tunisia a scris, pe larg, despre ce se întâmplă, la Esperance, după ce antrenorul echipei a fost ofertat de Gigi Becali. Potrivit jurnaliștilor arabi, când s-a lămurit că „Reghe“ a „trădat“ și e pe picior de plecare, președintele Hamdi Meddeb a avut o singură reacție.

„Zi-ne când pleci“, i-ar fi spus conducătorul clubului Esperance către românul de 51 de ani.

Ziariștii de Tunisia au venit cu o explicație pentru faptul că Hamdi Meddeb n-a încercat, în niciun moment, să-l facă pe Reghecampf să se răzgândească. Potrivit informațiilor din culise, Meddeb și colegii săi erau, oricum, nemulțumiți de antrenorul român. Mai mult decât atât, Esperance a început deja negocierile cu Jalel Kadri (54 de ani), pe care ar urma să-l numească în locul lui „Reghe“. Kadri, fost selecționer al Tunisiei, e sub contract cu Al-Hazm, locul 10 în Saudi Pro League, dar vrea să vină la Esperance, o pretendentă la titlu și angrenată în Champions League.

Revenind la Reghecampf, el e așteptat miercuri în România, urmând să-și înceapă al treilea mandat la clubul patronat de Gigi Becali. Antrenorul le va achita tunisienilor suma de 150,000 de dolari pentru rezilierea contractului înainte de termen.