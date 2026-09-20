Laurențiu Reghecampf a început să schimbe echipele ca pe șosete! Dacă revenirea sa la FCSB se va oficializa, așa cum a anunțat Gigi Becali, atunci el își va trece în CV al 6-lea club din 2023 încoace!

Românul de 51 de ani a fost, pe rând, la Neftchi Baku (Azerbaidjan), Universitatea Craiova, Al-Tai (Arabia Saudită), Esperance (Tunisia, în două mandate) și Al-Hilal Omdurman (Sudan). Acum, ar urma instalarea sa, la FCSB, pentru a treia oară.

Dincolo de numărul mare echipe schimbate într-un interval scurt de timp, surprinde și ușurința cu care „Reghe“ sare dintr-o barcă în alta. În iunie, el vorbea despre prelungirea contractului cu Al-Hilal Omdurman când, brusc, a apărut în poza de prezentare de la Esperance. Acum, după numai patru meciuri, el e pe cale să părăsească și această formație.