EXCLUSIV Reacția surprinzătoare a arabilor despre revenirea lui Reghecampf la FCSB

Reacția surprinzătoare a arabilor despre revenirea lui Reghecampf la FCSB Fotbal intern
Amir Kiarash
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Antrenorul român a semnat cu Esperance Tunis în iunie și a dus echipa pe primul loc al clasamentului după doar patru etape.

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Laurentiu ReghecampfreactieFCSB
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Laurențiu Reghecampf a început să schimbe echipele ca pe șosete! Dacă revenirea sa la FCSB se va oficializa, așa cum a anunțat Gigi Becali, atunci el își va trece în CV al 6-lea club din 2023 încoace!

Românul de 51 de ani a fost, pe rând, la Neftchi Baku (Azerbaidjan), Universitatea Craiova, Al-Tai (Arabia Saudită), Esperance (Tunisia, în două mandate) și Al-Hilal Omdurman (Sudan). Acum, ar urma instalarea sa, la FCSB, pentru a treia oară.

Dincolo de numărul mare echipe schimbate într-un interval scurt de timp, surprinde și ușurința cu care „Reghe“ sare dintr-o barcă în alta. În iunie, el vorbea despre prelungirea contractului cu Al-Hilal Omdurman când, brusc, a apărut în poza de prezentare de la Esperance. Acum, după numai patru meciuri, el e pe cale să părăsească și această formație.

Arabii exultă: „Drum bun! Mult succes“

Iminenta revenire a lui Reghecampf, la FCSB, a fost anunțată, astăzi, de Gigi Becali. În scurt timp, declarația latifundiarului a ajuns și în presa arabă. În Tunisia, deja se vorbește intens despre acest subiect, după cum se poate vedea mai jos.

De remarcat că, în secțiunea de comentarii, cei mai mulți fani ai lui Esperance exultă! „Drum bun! Mult succes“ au scris mai mulți susținători ai lui Esperance. Explicația? Laurențiu Reghecampf era un tehnician hulit la actuala sa echipă. El i-a scos pe suporteri din sărite, după înfrângerea cu Omrane (1-3), în etapa a doua, când a spus că nu ține cont de criticile care apar pe bandă despre jocul echipei.

După această afirmație a lui Reghecampf, în Tunisia a ieșit un scandal atât de mare, încât conducerea clubului l-a obligat pe „Reghe“ să-și ceară scuze pe site-ul oficial. Degeaba însă! Antrenorul de 51 de ani a continuat să fie contestat și în următoarele două meciuri de galerie, chiar dacă Esperance s-a impus de fiecare dată: 2-1 cu Marsa și 1-0 cu Hammam-Lif.

Acum, vestea plecării lui Reghecampf a fost primită cu aplauze de cei mai mulți suporteri ai lui Esperance care cer numirea unui antrenor localnic în fruntea echipei.

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