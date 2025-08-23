Cupa Mondială din 2026 va intra în istorie! Decizia îi aparține lui Donald Trump

Cupa Mondială din 2026 va intra &icirc;n istorie! Decizia &icirc;i aparține lui Donald Trump CM 2026
Mai este un an până la următoarea ediție de Cupa Mondială, care va avea loc în America.

Donald Trump, președintele SUA, președintele uneia dintre țările care va organiza turneul final din 2026, a anunțat că întrecerea va fi una istorică. Este convins că această ediție de Cupa Mondială va depăși toate așteptările și că îi va surprinde plăcut pe fanii din întreaga lume, în special pe cei care vor veni în SUA, Canada și Mexic, în perioada 11 iunie – 19 iulie 2026.

Cupa Mondială din 2026 se va disputa pe 16 stadioane din SUA, Mexic și Canada, iar acesta va fi un turneu extins la 48 de țări și 104 meciuri.

Donald Trump, anunț despre Cupa Mondială din 2026

Donald Trump, conoscut ca un personaj care face declarații bombastice, a afirmat recent: ”Cupa Mondială FIFA 2026 va fi cel mai mare și mai complex eveniment din istoria sportului și Centrul Kennedy îi va asigura un start fenomenal.

Este ca și cum am avea multe Super Bowl-uri într-o perioadă scurtă, pentru că fiecare dintre aceste meciuri este, practic, un Super Bowl. Unele dintre ele chiar mai mari”. Totul, într-un cadru în care a anunțat că tragerea la sorți pentru stabilirea grupelor de la Cupa Mondială va avea loc la 5 decembrie.

La eveniment și-a făcut apariția și Gianni Infantino, șeful FIFA, care a afirmat: ”Unim lumea, domnule președinte. Unim lumea aici, în America. Și suntem foarte mândri de asta”.

Cupa Mondială din 2026, în Canada, Mexic și SUA

Deja știm 13 echipe naționale calificate la turneul final care se dispută în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026 în Canada, Mexic și SUA. Selecţionata Australiei este ”cea mai recentă” calificată la Cupa Mondială de fotbal din 2026, după ce a învins Arabia Saudită cu scorul de 2-1, la Jeddah, în ultimul său meci din preliminariile asiatice.

La această calificare a Australiei a contribuit din plin și un fotbalist care deține cetățenia română, mijlocașul Ajdin Hrustic, care în ultimul sezon a evoluat la Salernitana, în Serie B, și care are în CV echipe ca Nottingham Forest, Austria Viena, Schalke 04, FC Groningen (Eredivisie), Eintracht Frankfurt (Bundesliga, câștigător al Europa League în 2022), Hellas Verona (Serie A) sau Heracles Almelo (Eredivisie).

Dacă în Europa preliminariile CM 2026 au pornit la drum din luna martie și sunt naționale care abia au ajuns la două meciuri disputate, în schimb, în alte zone geografice, ele se apropie de final, după ce multe locuri s-au și dat deja.

Această situație e întâlnită, în primul rând, în Asia. Aici, a 3-a fază a preliminariilor tocmai s-a încheiat și deja știm șase din cele opt naționale care vor reprezenta continentul asiatic, la turneul final de anul viitor. Ele sunt echipele care s-au clasat pe primele două locuri, în această fază, după cum se poate vedea mai jos:

*Grupa A: Iran și Uzbekistan

*Grupa B: Coreea de Sud și Iordania

*Grupa C: Japonia și Australia

Tragerea la sorți pentru stabilirea grupelor de la Cupa Mondială 2026, la 5 decembrie 2025

De acum, mai rămân în cursa calificării din Asia șase naționale, în total. Ele vor fi împărțite în două grupe de câte trei și vor juca câte un miniturneu, pe teren neutru, în luna octombrie. După o săptămână de meciuri, prima clasată din fiecare grupă va obține, la rândul ei, biletele pentru Cupa Mondială.

Ultimele șase naționale asiatice, care își mențin visul calificării sunt: Emirate, Qatar, Irak, Oman, Arabia Saudită și Indonezia.

Și în America de Sud mai sunt doar două etape din preliminarii. Și deja avem trei naționale care și-au rezervat biletele spre Canada, Mexic și SUA: Argentina, Ecuador, Brazilia.

Trump a devenit sceptic &icirc;n privința &icirc;nt&acirc;lnirii Putin-Zelenski. Moscova acuză Kievul: &bdquo;A fost foarte clar pentru toată lumea&rdquo;
NU pentru totdeauna lui FCSB: "Niciodată acolo! Mai bine mă ascund în pădure un an"
U Cluj - Dinamo, de la 21:30. Cel mai pariat rezultat pentru meciul zilei în Superliga României. Analiza lui Dan Chilom
Ce „țeapă“ și-a luat Mihai Rotaru! Refuzat de Craiova, s-a transferat pe 25 de milioane de euro în Spania
Cristina Neagu, ce bucurie la două luni după ce s-a retras din handbal! "Sunt onorată"
MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!
Tottenham a devenit coșmarul lui Guardiola. Bornele impresionante atinse de londonezi și Thomas Frank după victoria de pe "Etihad"
Marseille – Paris FC, ACUM pe VOYO! OM caută primele puncte în noul sezon
Bournemouth – Wolves, Brentford – Aston Villa, Burnley – Sunderland, LIVE pe VOYO: urmărim meciurile împreună
Cristiano Ronaldo rămâne fără trofeu în Arabia! Al Nassr, eșec dramatic în finala Supercupei
„Împăratul“ Olăroiu: plecăciunea arabilor în fața celui mai iubit român din Emirate
CSM București e prima finalistă a Supercupei României! Cum s-a terminat semifinala cu Minaur, meci transmis de Pro Arena și VOYO
Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă

Noul antrenor al lui Ianis Hagi a cedat: ”Ca să rezum: Un dezastru!”

Mesajul clar al lui Dumfries! Diferențele dintre Chivu și Inzaghi: „Sunt impresionat”

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

Scoțienii s-au revoltat înainte de returul cu FCSB: ”Ce trebuie să mai facă?”

Jucătorul care l-a dat pe spate pe Gigi Becali: ”Zici că e tanc”

stirileprotv Trump a devenit sceptic în privința întâlnirii Putin-Zelenski. Moscova acuză Kievul: „A fost foarte clar pentru toată lumea”

