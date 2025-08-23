Cupa Mondială din 2026 va intra în istorie! Decizia îi aparține lui Donald Trump

Donald Trump, președintele SUA, președintele uneia dintre țările care va organiza turneul final din 2026, a anunțat că întrecerea va fi una istorică. Este convins că această ediție de Cupa Mondială va depăși toate așteptările și că îi va surprinde plăcut pe fanii din întreaga lume, în special pe cei care vor veni în SUA, Canada și Mexic, în perioada 11 iunie – 19 iulie 2026.

Cupa Mondială din 2026 se va disputa pe 16 stadioane din SUA, Mexic și Canada, iar acesta va fi un turneu extins la 48 de țări și 104 meciuri.

Donald Trump, anunț despre Cupa Mondială din 2026

Donald Trump, conoscut ca un personaj care face declarații bombastice, a afirmat recent: ”Cupa Mondială FIFA 2026 va fi cel mai mare și mai complex eveniment din istoria sportului și Centrul Kennedy îi va asigura un start fenomenal.

Este ca și cum am avea multe Super Bowl-uri într-o perioadă scurtă, pentru că fiecare dintre aceste meciuri este, practic, un Super Bowl. Unele dintre ele chiar mai mari”. Totul, într-un cadru în care a anunțat că tragerea la sorți pentru stabilirea grupelor de la Cupa Mondială va avea loc la 5 decembrie.

La eveniment și-a făcut apariția și Gianni Infantino, șeful FIFA, care a afirmat: ”Unim lumea, domnule președinte. Unim lumea aici, în America. Și suntem foarte mândri de asta”.

Cupa Mondială din 2026, în Canada, Mexic și SUA

Deja știm 13 echipe naționale calificate la turneul final care se dispută în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026 în Canada, Mexic și SUA. Selecţionata Australiei este ”cea mai recentă” calificată la Cupa Mondială de fotbal din 2026, după ce a învins Arabia Saudită cu scorul de 2-1, la Jeddah, în ultimul său meci din preliminariile asiatice.

