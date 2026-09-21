Gigi Becali a anunțat duminică seară acordul cu Reghe, care a promis că o va duce pe FCSB în Champions League.

Costel Pantilimon, după numirea lui Reghecampf la FCSB: ”Baciu a ieșit cel mai șifonat!”

Reghecampf va ajunge la echipa lui Gigi Becali în următoarele zile, imediat după ce își va rezolva situația contractuală la Esperance Tunis. Robert Niță este absolut convins că se va vedea o diferență majoră în jocul celor de la FCSB după venirea antrenorului.

”Nu a antrenat în străinătate o echipă cu pretențiile FCSB. Până la urmă, viața antrenorilor, dacă ai o perioadă și îți merge bine, pe urmă trei patru cicluri prin alte părți le mai găsești, odată că nu te acomodezi, odată că nu ai avut transferuri... Cred că e mai important ce manager ai și cât de bine știe să te vândă. Reghecampf e un antrenor bun și, dacă va ajunge la FCSB, cu siguranță va arăta mult mai bine”, a spus Robert Niță la VOYO SPORT LIVE.

În contextul în care se vorbește foarte mult de venirea lui Marius Baciu la echipă, Costel Pantilimon a vorbit despre Marius Baciu, despre care a spus că ”a ieșit cel mai șifonat” fără să fie neapărat vina sa pentru rezultatele echipei.

În ceea ce îl privește pe Reghecampf, Pantilimon a mărturisit că nu este convins de faptul că antrenorul va avea succes în acest mandat la formația roș-albastră.

”Situația de la FCSB se datorează strict antrenorului? Mi se pare că, din toată ecuația, Baciu a ieșit cel mai șifonat și cam toate se sparg în capul lui într-un fel sau altul. Noi știm situația în care orice antrenor se află la FCSB. Cine nu a acceptat situația ori și-a făcut singur bagajele, ori a fost demis. Legat de Reghe, e un antrenor cu care a avut un oarecare succes în primul lui mandat. În al doilea, nu a fost cel mai strălucit, poate nu a avut nici cel mai strălucit lot, cu toate că FCSB, de cele mai multe ori, a luat ce era de valoare cel puțin în țară”, a spus și Pantilimon.

Robert Niță: ”E un mare avantaj că până pe 10 e pauză!”

Robert Niță a continuat discuția și a întărit și el faptul că nu este garantat succesul lui Reghecampf. Totuși, analistul crede că antrenorul ar putea fi avantajat de pauza competițională pentru meciurile echipei naționale.

”Ia o echipă debusolată total, nu știi cât de pregătită fizic, cu absolut niciun transfer făcut la cererea lui. Un mare avantaj e că dacă vine mâine-poimâine, până pe 10, e pauză. La chestiile tactice pot participa și accidentați, ceea ce este un mare câștig în momentul de față pentru FCSB”, a continuat Robert Niță.