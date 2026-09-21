Reacția surprinzătoare a unui oficial de la Esperance Tunis când a fost întrebat despre Laurențiu Reghecampf

Reacția surprinzătoare a unui oficial de la Esperance Tunis când a fost întrebat despre Laurențiu Reghecampf Superliga
SPORT.RO
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Gigi Becali a anunțat acordul cu Laurențiu Reghecampf. Antrenorul revine pentru al treilea mandat la FCSB, în locul lui Marius Baciu.

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FCSBEsperance TunisLaurentiu ReghecampfGigi Becali
Din articol

Reghe va ajunge la FCSB zilele următoare, după ce își va rezolva situația contractuală cu Esperance Tunis și după ce Gigi Becali va plăti datoria antrenorului către Universitatea Craiova.

Tunisienii surprind după ce Gigi Becali a anunțat acordul cu Laurențiu Reghecampf

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Walid Garfala, ofițerul de presă al celor de la Esperance Tunis, a fost întrebat luni despre situația lui Laurențiu Reghecampf, după ce Gigi Becali a confirmat că antrenorul o va prelua pe FCSB în următoarele zile. 

Oficialul clubului din Tunisia a făcut o declarație surprinzătoare în legătură cu antrenorul român: ”Nu știm nimic despre asta”. Totuși, conform Essahafa, Reghecampf se va întâlni în cursul zilei de azi cu președintele Hamdi Meddeb pentru a discuta despre condițiile prin care își poate rezilia contractul cu Esperance Tunis.

Gigi Becali: ”Reghecampf vine și gata!”

Am vorbit cu el acum cinci minute. Ce am stabilit am stabilit, vine și gata. Nu mai pleacă în Turcia. I-a spus Neubert: <<Nu are rost să pleci în Turcia, condițiile de acolo le avem noi la bază aici>>. El nu știe condițiile pe care le-am făcut eu la bază la Berceni. Faptul că i-a spus Neubert, a zis: Bine, de acord! E bine că se înțeleg. Echipa va rămâne în cantonament la bază în Berceni. Miercuri sau joi vine, când își termină treburile acolo”, a spus Gigi Becali la VOYO SPORT LIVE.

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