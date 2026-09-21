Atacantul a suferit o intervenție chirurgicală pentru pubalgie, însă accidentarea a recidiviat. Andrei Nicolescu spune că Pușcaș se aproprie din ce în ce mai mult de revenirea pe teren și speră că pauza pentru meciurile echipelor naționale îi va prinde bine atacantului.

”Sperăm să fie cât mai repede. Perioada aceasta îi va prinde bine, vom vedea cât de repede vom putea să îl integrăm. Noi suntem convinși că va fi și el unul dintre jucătorii decisivi pentru Dinamo în acest an”, a spus Andrei Nicolescu la VOYO SPORT LIVE.

Ce a declarat George Pușcaș despre accidentare

”Recuperarea decurge din ce în ce mai bine. Mă simt mai bine și simt că sunt pe drumul cel bun. Sunt mai bine, au apărut niște complicații ulterior, după operație oarecum pe cealaltă parte având în vedere că eu am jucat foarte mult în ultimul timp cu injecții, cu antiinflamatoare. A recidivat puțin pe cealaltă parte și neștiind că problema s-a agravat am fixat o treabă și a apărut o alta.

Având în vedere că acum sunt bine și am trecut și peste asta, mă simt din ce în ce mai bine și sper cât mai repede să pot să revin să îmi ajut echipa.

Mă simt din ce în ce mai bine sper ca după pauza competițională să intru în antrenamente și să am un parcurs bun să nu mai intervină nimic și să fiu în linie dreaptă. Nu am un termen ca să știu exact, depinde de fiecare pas.

Mă gândesc la asta în fiecare zi și vreau să-mi pun obiective, dar nu vreau să pun un termen limită și ulterior dacă îl depășesc să mă simt prost oarecum că corpul meu nu m-a ascultat sau că nu s-a făcut ceva bine”, a spus George Pușcaș în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.