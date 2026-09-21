OFICIAL Damjan Djokovic și-a găsit echipă după ce a reziliat cu CFR Cluj!

Damjan Djokovic și-a găsit echipă după ce a reziliat cu CFR Cluj! Fotbal extern
SPORT.RO
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Damjan Djokovic (36 de ani) și-a găsit echipă după despărțirea de CFR Cluj. 

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Damjan DjokovicCFR ClujNK Opatija
Din articol

Mijlocașul croat a semnat cu NK Opatija, formație din liga a doua a Croației. Djokovic a ajuns la Opatija pe 16 septembrie, din postura de jucător liber de contract. Noul său club ocupă locul 15 în Prva NL, cu patru puncte după șase etape. Opatija are o victorie, o remiză și patru înfrângeri.

Damian Djokovic poartă numărul #7 și a debutat deja pentru noua echipă

Mijlocașul a debutat deja pentru noua echipă. În etapa a șasea, Djokovic a fost integralist în deplasarea de la Orijent. Opatija a pierdut cu 0-1, după golul lui Ilicic din minutul 84. Fostul fotbalist de la CFR Cluj poartă numărul 7.

Djokovic a revenit la CFR Cluj în august 2024, după o perioadă petrecută la Rapid. A mai evoluat pentru formația din Gruia în trei perioade, iar în carieră a trecut și pe la FCSB, Rijeka, Rizespor, Adana Demirspor, Al-Raed, Bologna, Cesena, Spezia și Greuther Furth.

Pentru CFR Cluj, croatul are 243 de apariții în toate perioadele petrecute la club și a cucerit mai șapte trofee în România (5x titluri, 1x Cupă a României și o Supercupă).

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