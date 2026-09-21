Mijlocașul croat a semnat cu NK Opatija, formație din liga a doua a Croației. Djokovic a ajuns la Opatija pe 16 septembrie, din postura de jucător liber de contract. Noul său club ocupă locul 15 în Prva NL, cu patru puncte după șase etape. Opatija are o victorie, o remiză și patru înfrângeri.

Damian Djokovic poartă numărul #7 și a debutat deja pentru noua echipă

Mijlocașul a debutat deja pentru noua echipă. În etapa a șasea, Djokovic a fost integralist în deplasarea de la Orijent. Opatija a pierdut cu 0-1, după golul lui Ilicic din minutul 84. Fostul fotbalist de la CFR Cluj poartă numărul 7.