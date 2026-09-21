Gigi Becali, contrazis! Ce au scris tunisienii despre salariul lui Reghecampf: „Dublu!“

Gigi Becali, contrazis! Ce au scris tunisienii despre salariul lui Reghecampf: „Dublu!“ Superliga
SPORT.RO
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Patronul roș-albaștrilor a spus tot la noi, cu cifre, în ceea privește venitul lunar al tehnicianului de 51 de ani. Jurnaliștii arabi au însă o altă versiune a detaliilor financiare.

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Laurentiu ReghecampfFCSBGigi BecaliEsperanceTunisia
Din articol

Telenovela revenirii lui Reghecampf, la FCSB, e deocamdată în faza episoadelor dramatice! Pentru că la noi, patronul Gigi Becali spune ceva, pe când în Tunisia, conducătorii clubului Esperance și presa locală susțin altceva.

Latifundiarul din Pipera a anunțat, nu mai departe de aseară, că „Reghe“ e așteptat la București până marți cel târziu. Clubul Esperance, în schimb, a fost luat prin surprindere de derularea evenimentelor. Vicepreședintele Chokri El Ouaer s-a limitat să facă un singur anunț: „Vom avea o ședință cu Reghecampf“. De atunci, canalele de Social Media ale clubului au distribuit o fotografie cu tehnicianul român conducând sesiunea de pregătire de duminică.

Arabii spun că salariul lui „Reghe“ va fi dublu în România!

Neconcordanțele continuă, în ceea ce privește subiectul Reghecampf, și când vedem ce s-a spus despre contractul pe care ar urma să-l aibă antrenorul la FCSB. „Reghe ia acum 50,000 de dolari pe lună, la Esperance. La noi, salariul lui o să fie mic, dar primele de obiectiv vor fi mari. Un milion de euro pentru Champions League, de exemplu“, a dezvăluit Gigi Becali.

Presa din Tunisia are însă o altă variantă. Jurnalistul Nazih Karshawi a scris că, de fapt, partea financiară l-a convins pe „Reghe“ să renunțe la Esperance pentru a prelua FCSB!

„Cu salariul dublat, Reghecampf urmează să plece de la Esperance. Potrivit informațiilor, venitul lui lunar poate fi de două ori mai mare, comparativ cu cât câștigă acum, la Esperance“, a scris Nazih Karshawi.

Până în acest moment, clubul Esperance n-a făcut niciun anunț oficial privind despărțirea de tehnicianul român pe care l-a readus pe bancă, în iunie. Reghecampf a mai fost o dată la actuala sa formație, în perioada noiembrie 2024 – martie 2025, când a cucerit Supercupa Tunisiei.

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