După ce Universitatea Craiova a câștigat cu 5-0 în duelul cu FCSB, Gigi Becali s-a mișcat rapid, iar Laurențiu Reghecampf este alesul omului de afaceri pentru rolul de antrenor.

Salariu faraonic pentru Reghecampf la FCSB

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de luni, 21 septembrie, Andrei Grecu a purtat un dialog în direct cu Gigi Becali, patronul FCSB.

Întrebat despre salariul pe care îl pregătește pentru Laurențiu Reghecampf, Gigi Becali a dezvăluit că, inițial, planul său era să se califice în UEFA Champions League, iar ulterior antrenorul să plece la arabi pentru o remunerație de 5 milioane de euro.

Cum socoteala de acasă nu seamănă cu cea din târg, Laurențiu Reghecampf i-a spus omului de afaceri că își dorește să stea 5 ani la FCSB. După cele auzite, Gigi Becali și-a schimbat planul și a transmis că îi poate oferi 10 milioane de euro lui „Reghe” în 5 ani. Totuși, există o condiție: banii mulți vor veni din calificările în Liga Campionilor.

„Nu voi reveni la meciuri. Voi veni numai și numai dacă sunt campion mai devreme, o să merg la spectacol. Nu mă mai deranjez, mai bine stau liniștit în pat. Nu vreau să merg într-un vacarm de gălăgie, nu am nevoie. Dacă vor fi meciuri de Liga Campionilor, atunci voi merge.

Nici nu am stabilit cât îi dăm. Dacă vom merge în Liga Campionilor, îi dau drumul și ia 5 milioane de euro la arabi. A zis că vrea să rămână la FCSB 5 ani. I-am spus că va primi la mine 10 milioane în 5 ani, că îi dau 2 milioane pe an. Dacă intră în Liga Campionilor, îi dau 1 milion primă. După jumătate de an, îi măresc salariul și prima, și îi dau două milioane pe an”, a declarat Gigi Becali la VOYO SPORT LIVE.