După ce Universitatea Craiova a câștigat cu 5-0 în duelul cu FCSB, Gigi Becali s-a mișcat rapid, iar Laurențiu Reghecampf este alesul omului de afaceri pentru rolul de antrenor. Totuși, această mutarea este încurcată de Mihai Rotaru. Motivul? „Reghe” trebuia să îi plătească 150.000 de euro acționarului de la „Știința”.

Gigi Becali nu are milă de Mihai Rotaru

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de luni, 21 septembrie, Andrei Grecu a purtat un dialog în direct cu Gigi Becali, patronul FCSB.

Omul de afaceri a mărturisit că nu a purtat un dialog cu Mihai Rotaru vizavi de numirea lui Laurențiu Reghecampf. Totuși, Gigi Becali s-a arătat indignat de faptul că Universitatea Craiova vrea să perceapă dobânzi de 17.000 de euro pentru ca „Reghe” să poată semna.

Patronul FCSB susține că gestul făcut de olteni este unul urât, în condițiile în care Mihai Rotaru dorește să se dea „boier”. Gigi Becali e de părere că acționarul „Științei” ar fi trebuit să accepte doar suma inițială, de 150.000 de euro.

„Nu am discutat cu domnul Rotaru, au vorbit avocații. E hotărârea pe 150.000 de euro, ei spun că vor 167.000 de euro, cu dobândă. Nu mai înțeleg, ei spun că sunt milionari, dar fac lucruri de oameni mici, de pitiicanii. Dacă hotărârea e de 150.000 de euro, tu ceri 17.000? M-am săturat de astfel de oameni, care vor să facă lucruri mari, dar ei sunt mici. Nu e vorba de înțeles, dar de ce să faci astfel de lucruri mici? Dacă eu îți bag banii în cont, de ce faci asta? Au stabilit ei o dobândă de 17.000.

Nu poate să-mi pună el piedică mie cu 17.000. Încearcă lucruri care nu sunt de boier. Nu mai spun, nu vreau să mai deranjez. Nu sunt lucruri boierești. Un om care pretinde să fie mare trebuie să facă lucruri boierești, să aibă noblețe în faptele lui. Asta nu e noblețe, nu e boierie! Trebuie să fii un boier în toate, asta ca să fii mare!”, a declarat Gigi Becali la VOYO SPORT LIVE.