Internaționalul român a părăsit terenul în lacrimi în minutul 40, la scorul de 1-0, după ce a acuzat dureri la genunchi.

Din acest motiv, Denis Drăguș nu poate onora convocarea la echipa națională și va fi nevoit să se refacă la baza lui FCSB. Din cauza accidentării, Drăguș a fost ținta multor suporteri români, iar o parte dintre aceștia l-au ironizat pe fotbalistul care a semnat recent cu FCSB.

Soția lui Drăguș, Vanessa, a fost extrem de deranjată de comentariile urâte scrise la adresa soțului ei și a răspuns printr-un mesaj dur scris pe rețelele sociale.

”Mi-am promis că nu mai citesc comentarii, dar nu ai cum. A fi om în fața lui Dumnezeu e lucru mare… Rușine! Rușine să vă fie! Înainte de orice ar trebui să fim oameni, să fim mândri că suntem români. Rușine să vă bucurați că un om e în suferință!

Lacrimile mele de la această accidentare au fost infinite, dar și mai tare doare să văd că oamenii noștri, românii se bucură că un om pentru care Echipa Națională este un scop în viață se află în suferință”, a scris Vanessa Drăguș pe Instagram.